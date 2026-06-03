باشگاه خبرنگاران جوان - محمود حقوردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی در بخشنامهای خطاب به مدیران عامل شرکتهای بیمه اعلام کرد: در اجرای دستورالعمل تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و با پیشنهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه حقبیمه کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمهنامه شخص ثالث به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم به طور کامل بخشوده میشود.
بر اساس این بخشنامه، تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی که فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند، میتوانند از روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ تا پایان روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، نسبت به خرید بیمهنامه شخص ثالث اقدام کرده و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه موضوع قانون بهرهمند شوند.
گفتنی است این اقدام با هدف کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهای، حمایت از دارندگان وسایل نقلیه و تشویق ایشان به تمدید و خرید بیمهنامه شخص ثالث صورت گرفته است.
شایان ذکر است اعمال این بخشودگی منوط به خرید بیمهنامه شخص ثالث یکساله خواهد بود.
منبع: بیمه مرکزی