بیمه مرکزی از بخشودگی کامل جریمه حق بیمه وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث برای مدت ۱۵ روز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود حق‌وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه اعلام کرد: در اجرای دستورالعمل تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و با پیشنهاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه حق‌بیمه کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم به طور کامل بخشوده می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، می‌توانند از روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ تا پایان روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، نسبت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کرده و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه موضوع قانون بهره‌مند شوند.

گفتنی است این اقدام با هدف کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه‌ای، حمایت از دارندگان وسایل نقلیه و تشویق ایشان به تمدید و خرید بیمه‌نامه شخص ثالث صورت گرفته است.

شایان ذکر است اعمال این بخشودگی منوط به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث یک‌ساله خواهد بود.

منبع: بیمه مرکزی 

برچسب ها: بیمه مرکزی ، بیمه شخص ثالث
خبرهای مرتبط
آغاز پرداخت خسارت جنگ رمضان در حوزه هواپیما و کشتی از این هفته
بیمه رو قسطی بخر؛ بدون چک، بدون ضامن، بدون دردسر
افزایش حق بیمه لزوماً به افزایش واقعی ضریب نفوذ بیمه منجر نخواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
آخرین اخبار
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه
کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها
پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیر‌های جدید تجاری را فعال می‌کند