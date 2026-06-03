منابع از آغاز دومین و آخرین روز دور چهارم مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی در مقر وزارت خارجه آمریکا خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع لبنانی می‌گویند که دومین و آخرین روز از دور چهارم مذاکرات دولت لبنان با نمایندگانی از رژیم صهیونیستی، ساعاتی پیش در واشنگتن آغاز شد.

این منابع می‌گویند که مذاکرات دو طرف در وزارت خارجه آمریکا انجام می‌شود و مانند دور‌های پیشین، واشنگتن میانجی آن است.

این مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض آتش‌بس همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده که شمار شهدا در این کشور از ۳۵۰۰ نفر گذشته است. این افراد از اوایل اسفند ماه و در جریان تشدید حملات به شهادت رسیده‌اند.

طی این مدت، رژیم صهیونیستی بار‌ها جنوب لبنان را هدف قرار داده، با این حال، بیروت نیز از گزند حملات در امان نبوده است.

منابع امنیتی لبنان امروز (چهارشنبه) اعلام کردند که یک حمله هوایی انجام شده از سوی رژیم صهیونیستی، خودرویی در نزدیکی بیروت را هدف قرار داده است. این نزدیکترین حمله به بیروت از زمان درخواست واشنگتن برای عدم حمله به پایتخت لبنان بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش بس ، رژیم صهیونیستی ، لبنان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اتش بس شده جمع اوری اطلاعات
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