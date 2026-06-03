باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به آسیب‌پذیری بالای بافت‌های فرسوده در برابر حوادث و بحران‌ها، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات این بافت‌ها، پایین بودن تاب‌آوری سازه‌ای و فرسودگی ساختمان‌هاست؛ موضوعی که در جریان تخریب واحدهای مسکونی در مناطق آسیب‌دیده به‌خوبی نمایان شد.

گلپایگانی اظهار کرد: بررسی نقاطی که مورد اصابت قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد در بافت‌های فرسوده، هر پرتابه به‌طور متوسط موجب تخریب ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی شده است. این مسئله بیانگر آن است که در بسیاری از موارد، یک قطعه کامل شهری از بین رفته است.

وی افزود: در مقابل، در بافت‌های نوساز شرایط متفاوت است و معمولاً در اثر اصابت یک پرتابه، تنها یک یا دو واحد مسکونی دچار تخریب می‌شوند. اما ضعف سازه‌ای، فرسودگی ساختمان‌ها و اشکالات موجود در ساخت‌وسازهای قدیمی باعث شده است میزان خسارت در بافت‌های فرسوده به‌مراتب بیشتر باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دشواری‌های فرآیند نوسازی این مناطق تصریح کرد: نوسازی بافت‌های فرسوده کار ساده‌ای نیست، زیرا بخش قابل توجهی از این مناطق دارای قطعات ریزدانه هستند و در برخی موارد نیز برای ایجاد معابر و گذرهای مناسب، نیاز به عقب‌نشینی و تجمیع پلاک‌ها وجود دارد.

گلپایگانی ادامه داد: برای تسریع در روند بازسازی، شناسایی جامعی از محلات آسیب‌دیده انجام شده و با بازماندگان و ساکنان واحدهای تخریب‌شده به‌صورت مستقیم گفت‌وگو شده است. همچنین فرم‌هایی در اختیار مالکان قرار گرفته تا در صورت تمایل، امکان اجرای پروژه‌های نوسازی و ساخت‌وساز در قالبی سریع‌تر و در مکان‌های مناسب‌تر فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در طول دوره ساخت واحدهای جدید، تسهیلات مربوط به رهن و اجاره مسکن برای خانوارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است تا بتوانند تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی خود، در محل مناسبی اسکان داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هدف اصلی دولت، تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده، ارتقای ایمنی سکونتگاه‌ها و افزایش تاب‌آوری شهری از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده است تا از تکرار خسارت‌های گسترده در آینده جلوگیری شود.