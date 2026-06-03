رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: همزمان با عید سعید غدیر، نیروگاه اتمی بوشهر به رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اظهار کرد: همزمان با عید سعید غدیر، نیروگاه اتمی بوشهر به رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق دست یافت.

وی تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند در حالی به ثبت رسیده است که طی سال‌های بهره‌برداری ایمن و پایدار، علی‌رغم تهدیدها، فشار‌های خارجی و شرایط حساس منطقه‌ای، چرخ تولید برق هسته‌ای لحظه‌ای از حرکت بازنایستاده و این افتخار مرهون دانش فنی عمیق، تعهد سازمانی و روحیه جهادی همکاران عزیزمان در نیروگاه اتمی بوشهر است.

وی عنوان کرد: تولید ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر موجب صرفه‌جویی در مصرف ۱۳۱ میلیون بشکه نفت خام یا ۲۱.۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی شده است. همچنین با فعالیت این نیروگاه در این سال‌ها از انتشار ۸۶.۳ میلیون تن گاز‌های آلاینده زیست‌محیطی جلوگیری شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات صنعت هسته‌ای کشور و نمادی از خودباوری، اقتدار و ایستادگی فرزندان ایران اسلامی است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: نیروگاه اتمی بوشهر ، محمد اسلامی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
وقتی دردی از ملت دوا نمیکنه به چه دردمونو میخوره حرفهای گنده ولی پر از خالی
۲
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