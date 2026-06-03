باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که دونالد ترامپ در اجلاس سران کشور‌های عضو ناتو در آنکارا شرکت خواهد کرد.

روبیو گفت که این رویداد «مهمترین اجلاس» در تاریخ این ائتلاف نظامی خواهد بود، زیرا «برخی مسائل هست که باید روشن و اصلاح شوند.»

وزیر خارجه آمریکا به کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان گفت: «ایالات متحده هنوز در اتحاد ناتو است و ما آنجا خواهیم بود.»

در حالی که واشنگتن همچنان عضوی از این ائتلاف نظامی است، روبیو گفت که ناتو به «تغییرات قابل توجهی» نیاز دارد که در اجلاس آتی در پایتخت ترکیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اجلاس ناتو در روز‌های ۷ و ۸ ژوئیه (۱۶ و ۱۷ تیر) در آنکارا برگزار خواهد شد.

دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید و به ویژه در ماه‌های اخیر، بار‌ها ناتو را هدف انتقادات شدید قرار داده و تهدید کرده است که از این ائتلاف نظامی خارج خواهد شد.

منبع: آناتولی