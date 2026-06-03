روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی از حساب تامین اجتماعی، خبر منتشر شده را صحیح ندانسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی از حساب تامین اجتماعی، خبر منتشر شده را صحیح ندانسته و توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه می‌نماید:

بانک مرکزی همواره در مواقع کسری‌های ناشی از شرایط خاص و بحران، با تخصیص خط اعتباری با عاملیت بانک رفاه کارگران، از مساعدت به سازمان دریغ نکرده است و در سال گذشته با آغاز جنگ ۱۲ روزه در خردادماه و جنگ رمضان در اسفند ماه ۱۴۰۴ و کاهش فعالیت یا تعطیلی واحد‌های اقتصادی و شرایط خاص کشور و کاهش وصول حق بیمه، سازمان در دو مرحله از همکاری به هنگام بانک مرکزی بهره گرفت.

با وقوع جنگ ۱۲ روزه، ۳۰ همت کسری برای پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان با تخصیص ۳۰ همت خط اعتباری تامین و مجموع ظرفیت خط اعتباری مورد استفاده سازمان به ۴۵ همت رسید که تعامل و همکاری بانک مرکزی در استرداد مدیریت بانک رفاه کارگران با سازمان و استفاده از ظرفیت آن بانک در پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه تسهیلات قرض الحسنه و سایر خدمات به آن عزیزان در طول سال استمرار یافت.

با وقوع جنگ رمضان نیز، گرچه سازمان توانست پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون نفر بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان را در ایام جنگ از منابع خود تامین کند ولی منابع سازمان برای پرداخت عیدی بازنشستگان به مبلغ حدود ۴۳ همت کافی نبود؛ در این مرحله نیز، در شدیدترین ایام جنگ ۴۰ روزه، در جلسه مشترک دکتر میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی، ایشان با تخصیص ۳۰ هزارمیلیارد تومان خط اعتباری جدید به سازمان با عاملیت بانک رفاه کارگران موافقت و دستور فوری صادر کردند و ظرف همان روز با کمک این منابع، ۴۳ همت مجموع عیدی بازنشستگان واریز گردید.

سازمان تامین اجتماعی با توجه به تعهد و اهتمام نسبت به پرداخت کامل و حتی پیش از موعد تعهدات خود نظیر مستمری بیش از ۵ میلیون نفر بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرری بگیران بیمه بیکاری، تعهدات کوتاه مدت (از جمله مرخصی زایمان، مقرری بیمه بیکاری، حمایت‌های درمانی و ...)، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و نیز عیدی پرداختی به بازنشستگان که با مصوبه هیات محترم وزیران، افزایش دوبرابری نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده داشت، با همکاری و همدلی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد اعم از خزانه داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی، در شدیدترین روز‌های جنگ نیز با کمترین وقفه و تاخیری از انجام تعهدات قانونی و پرداخت‌های خود نداشت.

دو فقره خط اعتباری مذکور شامل یک خط ۴۵ همت مربوط به ایام جنگ ۱۲ روزه و ۳۰ همت مربوط به پرداخت عیدی در ایام جنگ رمضان، دارای دوره زمانی است و در پایان دوره باید تسویه یا تمدید شوند و با انقضای مدت ۴۵ همت خط اعتباری مورد اشاره، طبق روال و فرایندکلی، تا قبل از فرایند تمدید، بانک عامل به بانک مرکزی بدهکار و مبلغ مذکور بعنوان اضافه برداشت بانک عامل از بانک مرکزی محسوب می‌گردد. در این خصوص، بانک رفاه به محض درخواست سازمان، ۳۰ همت از ۴۵ همت مذکور را تمدید و فرایند رسیدگی به درخواست سازمان برای ۱۵ همت دیگر را نیز در دستور کار قرار داده است.

این سازمان ماهانه علاوه بر منابع درآمدی و نقدینگی حاصل از وصول حق بیمه که درآمد اصلی و غالب سازمان است، بخشی از فاصله درآمد/هزینه ماهانه خود را با استفاده از ابزار‌های مالی از جمله تسهیلات بانکی جبران می‌کند و برای سال جاری با توجه به ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت‌های سنتی و نوین در تامین منابع مالی مورد نیاز، استفاده از ظرفیت‌های متعددی نظیر توکنایز برای تهاتر آنی مطالبات با بدهی‌ها تا ظرفیت ۷۰ همت، روش‌های اوراق گام، برات و سفته الکترونیک، گواهی اوراق سپرده با تضمین سازمان به اعتبار مطالبات معوق بیمه‌ای، وصول اوراق مالی و دارایی بابت رد دیون دولت و برخی روش‌های نوین طراحی شده، کاستی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کند. 

در پایان خاطر نشان می‌گردد؛ از سال گذشته تاکنون، همواره و طی مراحل متعددی از حمایت و تصمیمات به‌هنگام دکتر پزشکیان رییس جمهور محترم برخوردار بوده‌ایم. دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور که در بدو بروز هر مشکل، تاخیر احتمالی و نیاز به مساعدت‌های دولت، دلسوزانه و با اشراف و دغدغه مندی، سازمان را پشتیبانی نموده‌اند و در ایام عادی نیز پیگیر و مراقب روند صحیح امور سازمان بوده و هستند و علاوه بر این، سازمان همواره از پشتیبانی دغدغه مندانه دکتر میدری وزیر محترم بهره‌مند بوده است تا اختلال و توقفی در پایداری ارائه خدمات مالی، بیمه‌ای و درمانی به جمعیت حدودا پنجاه میلیون نفری تحت پوشش بویژه مستمری بگیران و بازنشستگان گرامی ایجاد نگردد.

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، تامین اجتماعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۶
United States of America
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بااین همه تورم گرانی چرااضافه حقوق بازنشستگان پرداخت نمیشه واقعادیگه خسته شدیم این چه زندگی برای مادرست کردین
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
پس چرا نمیتونید احکام رو اجرایی کنید و ماه التفاوت دوماهه قبل رو پرداخت کنید ؟؟؟ شرم کنید داریم وارد برج ۴ میشیم
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بدبخت بازنشستگان تامین اجتماعی که هیچ پشتیبانی ندارن و همه ازش میکنن
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چرا ۳ ماه از سال گذشته بازنشسته تامین اجتماعی ۱۶ میلیون حقوقشه ک نصفشم اجاره خونه میده خجالت بکشین
۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
یعنی چی یعنی پول مردم کش رفتن
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بعد ۳ ماه هنوز حکم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی زده نشده در حالی که تورم آرام ننشسته
هر روز بالاتر می‌رود
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اینا رو خود اقای همتی گفتن یا روابط عمومی؟ خودشون کجان؟
۱
۱۳
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