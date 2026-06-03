قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه از کشف و ضبط محموله تجهیزات خرابکارانه از شبکه بزرگ انتقال اقلام نظامی گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب با هماهنگی و هدایت سرویس‌های جاسوسی استکبار جهانی، قصد داشتند تجهیزاتی را جهت اقدامات خرابکارانه به داخل کشور منتقل نمایند.

پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه طی اقدامات اطلاعاتی گسترده، ضمن ضربه مجدد به شبکه بزرگ انتقال اقلام نظامی گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب؛ محموله‌ای بزرگ و قابل توجه از مجموعه دوربین، تجهیزات دید در شب، دستگاه‌های فرستنده، بیسیم، لب تاپ، و تبلت جاسوسی، پنل‌های خورشیدی، دوربین RPG و دیگر تجهیزات مخابراتی و اپتیکی نظامی را در یکی از روستا‌های مرزی کشف و ضبط نمودند.
 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه اعلام می‌دارد، با رصد مستمر مناطق عملیاتی شمالغرب، تحرکات و جابجایی نفرات و تجهیزات را تحت نظر داشته و فکر و اقدام ضد امنیتی تروریست‌ها را در نطفه خفه خواهد کرد.
منبع صداوسیما 
برچسب ها: گروهک تروریستی ، دستگیری
خبرهای مرتبط
نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی:
ریل گذاری‌ برای بهبود اقتصادی یک حرکت ملی است
رئیس کل دادگستری:
مردم نباید دغدغه امنیت و عدالت داشته باشند
دستگیری ۸ مزدور صهیونی-آمریکایی در آذربایجان غربی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
زنده باد بچه های قرار گاه سید الشهدا
۳
۲
پاسخ دادن
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
آخرین اخبار
کشف محموله تجهیزات خرابکارانه از گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب
مدارس عشایری سلماس زیر ذره‌بین پروژه مهر+ تصاویر
واگذاری ۳۰۴ هکتار از  اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری
محکومیت شرکت نصب آسانسور در ارومیه 
 ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکن برای جامعه هدف بهزیستی و بنیاد مسکن در آذربایجان غربی
ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی از عصر امروز
توقیف ۱۶۹ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در تکاب