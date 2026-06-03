باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: گروهکهای تروریستی تجزیه طلب با هماهنگی و هدایت سرویسهای جاسوسی استکبار جهانی، قصد داشتند تجهیزاتی را جهت اقدامات خرابکارانه به داخل کشور منتقل نمایند.
پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه طی اقدامات اطلاعاتی گسترده، ضمن ضربه مجدد به شبکه بزرگ انتقال اقلام نظامی گروهکهای تروریستی تجزیه طلب؛ محمولهای بزرگ و قابل توجه از مجموعه دوربین، تجهیزات دید در شب، دستگاههای فرستنده، بیسیم، لب تاپ، و تبلت جاسوسی، پنلهای خورشیدی، دوربین RPG و دیگر تجهیزات مخابراتی و اپتیکی نظامی را در یکی از روستاهای مرزی کشف و ضبط نمودند.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه اعلام میدارد، با رصد مستمر مناطق عملیاتی شمالغرب، تحرکات و جابجایی نفرات و تجهیزات را تحت نظر داشته و فکر و اقدام ضد امنیتی تروریستها را در نطفه خفه خواهد کرد.
منبع صداوسیما