منطقه آزاد سرخس رسماً آغاز به کار کرد و از نخستین پلاک خودرو در این منطقه رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی سرخس با حضور استاندار خراسان رضوی، نماینده سرخس، سرکنسولهای کشورهای همسایه و جمعی از مسئولان و مدیران اقتصادی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
استاندار خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به انتظار ۳۰ ساله برای صدور مجوز این منطقه آزاد، گفت: سرخس به دلیل قرار گرفتن در تقاطع کریدورهای مهم منطقهای میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در شرق کشور داشته باشد.
در این مراسم از نخستین پلاک اختصاصی خودرو در منطقه آزاد سرخس رونمایی شد و نخستین مجوز فعالیت صنعتی نیز به یک سرمایهگذار در حوزه تولید بتن اعطا شد.
منبع صداوسیما