در پی ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۰ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های استان فارس ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.

مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پژو و زانتیا در مسیر ورودی حسینی الهاشمی در شیراز به سمت برف فروشان به مرکز ارتباطات ۱۱۵، بلافاصله نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۷ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی و ارائه خدمات درمانی اولیه، ۴ مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: ۳ مصدوم دیگر نیز پس از دریافت خدمات درمانی لازم در محل حادثه، نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.

او تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان،  ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

عابد بیان کرد: همچنین در حادثه‌ای دیگر، برخورد ۲ موتورسیکلت در میدان انار روستای فاروق مرودشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

او رئیس مرکز اورژانس فارس با بیان اینکه در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند، اضافه کرد: کارشناسان اورژانس پس از دریافت گزارش حادثه، بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هر ۳ مصدوم را برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به سرعت مطمئنه تاکید کرد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف ، حادثه
خبرهای مرتبط
یک فوتی و ۷ مصدوم در ۲ حادثه رانندگی در فارس
فوت ۲ نفر بر اثر تصادف در شهر پیر زرین دشت
تصادف در محور داراب با یک کشته و یک مصدوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پخت و توزیع ۵ هزار کیلو آش سبزی شیرازی در منطقه ۷ به مناسبت عید غدیر
توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع در شیراز
افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله اصطهباناتی در شیراز
گنج پنهان در سیلاب؛ انقلاب در آبخوانداری
۱۰ مصدوم در ۲ حادثه رانندگی در فارس
کازرون پایگاه جشنواره‌های ملی می‌شود
بازداشت بر هم زنندگان نظم و امنیت در فارس
توزیع ۱۱۰ هزار قرص نان صلواتی در ۳۰ نقطه شیراز به مناسبت عید غدیر
بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به فارس پیش‌بینی شد
غدیر، تضمین‌کننده استمرار اسلام تا پایان دنیا است
آخرین اخبار
کازرون پایگاه جشنواره‌های ملی می‌شود
۱۰ مصدوم در ۲ حادثه رانندگی در فارس
بازداشت بر هم زنندگان نظم و امنیت در فارس
افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله اصطهباناتی در شیراز
توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع در شیراز
گنج پنهان در سیلاب؛ انقلاب در آبخوانداری
پخت و توزیع ۵ هزار کیلو آش سبزی شیرازی در منطقه ۷ به مناسبت عید غدیر
بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به فارس پیش‌بینی شد
احداث و بهره برداری از ۱۰ نیروگاه خورشیدی دولتی در زرین‌دشت
توزیع ۱۱۰ هزار قرص نان صلواتی در ۳۰ نقطه شیراز به مناسبت عید غدیر
غدیر، تضمین‌کننده استمرار اسلام تا پایان دنیا است
نظارت بر ۲۶۱۶ بار ترافیکی در محورهای فارس
ورود سازمان بازرسی به پرونده چالش‌های ارزی صادرکنندگان فارس
بیش از ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعال است
عرضه خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلی‌اتیلن در فارس کشف شد