باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های استان فارس ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.

مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پژو و زانتیا در مسیر ورودی حسینی الهاشمی در شیراز به سمت برف فروشان به مرکز ارتباطات ۱۱۵، بلافاصله نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۷ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی و ارائه خدمات درمانی اولیه، ۴ مصدوم این حادثه را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: ۳ مصدوم دیگر نیز پس از دریافت خدمات درمانی لازم در محل حادثه، نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.

او تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

عابد بیان کرد: همچنین در حادثه‌ای دیگر، برخورد ۲ موتورسیکلت در میدان انار روستای فاروق مرودشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

او رئیس مرکز اورژانس فارس با بیان اینکه در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند، اضافه کرد: کارشناسان اورژانس پس از دریافت گزارش حادثه، بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هر ۳ مصدوم را برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به سرعت مطمئنه تاکید کرد.