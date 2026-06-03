باشگاه خبرنگاران جوان - سفر یک روزه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به کازرون با وعده‌های مهمی برای جامعه رسانه و هنر این شهرستان تاریخی همراه بود؛ از تمرکززدایی رویداد‌های ملی از شیراز و معرفی کازرون به عنوان پایگاه جشنواره‌های ملی تا قول تامین اعتبار برای ساخت پلاتو نمایش و پیگیری راه‌اندازی سینما.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان فارس چهارشنبه در سفری یک روزه به شهرستان کازرون، ابتدا در جمع مدیران رسانه‌های این شهرستان در فرمانداری حضور یافت و مسائل و مشکلات رسانه‌ها بررسی شد.

در این جلسه، ابتدا رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون گزارشی از فعالیت رسانه‌های شهرستان ارائه کرد.

در ادامه فرماندار کازرون بخشی از مشکلات رسانه‌های شهرستان را مطرح کرد.

فرماندار کازرون در این نشست اظهارکرد: تاسیس خانه مطبوعات در شهرستان کازرون به‌عنوان مرکز شهرستان‌های غرب فارس، بیمه خبرنگاران، امنیت شغلی آنان، رفع مشکل محدودیت مالی خبرنگاران و تلاش برای واگذاری زمین به خبرنگاران شهرستان، از جمله مهم‌ترین مشکلات خبرنگاران و مدیرمسئولان رسانه‌های شهرستان است.

زین العابدین نیک‌مرام افزود: فرمانداری کازرون آمادگی همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در رفع بخشی از مشکلات این قشر زحمتکش دارد.

در ادامه این نشست، مدیران رسانه‌ها مطالبات خود را مطرح کردند که از جمله آنها می‌توان به برگزاری کلاس‌های دانش‌افزایی خبرنگاران، برگزاری جشنواره‌های مطبوعاتی و اختصاص بخشی از آزمایش‌های فرهنگی کشوری به جای استان، به شهرستان کازرون با توجه به سوابق تاریخی این شهرستان اشاره کرد.

در سفر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، بعدازظهر امروز جلسه‌ای با حضور هنرمندان شهرستان کازرون برگزار شد.

در این جلسه، هنرمندان در رشته‌های مختلف، مسائل و مشکلات صنفی خود را با مدیرکل مطرح کردند و وی در رفع بخشی از مشکلات قول مساعد داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این سفر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هدف از این سفر، دیدن ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان تاریخی کازرون بود.

مهدی رنجبر افزود: زیرساخت‌های موجود فرهنگی و هنری شهرستان بررسی شد که بخشی از این زیرساخت‌ها مناسب بود.

او ادامه داد: کازرون به‌عنوان پایگاه جشنواره ملی انتخاب خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اضافه کرد: تمرکز را از شیراز برمی‌داریم و کازرون یکی از پایلوت‌های محل برگزاری جشنواره‌های ملی فیلم و یا هنر‌های دیگر خواهد شد.

رنجبر گفت: برای راه‌اندازی سینما در شهرستان نیز با مسئولان شهرستان هماهنگی شده است.

در این جلسه فرماندار کازرون هم قول پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان برای ساخت پلاتوی نمایش در کازرون داد.

منبع: ارشاد فارس