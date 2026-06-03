باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تخته گاز پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی بر فراز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه + فیلم

حملات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به تعرض آمریکایی‌ها به کشتی ایرانی مبدا تجاوز را زیر ضرب نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تجاوز و نقض آتش بس ارتش تروریستی آمریکا، نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران حملاتی به صورت آنی و بی وقفه سمت اهداف نظامی آمریکا در منطقه انجام دادند.

مطالب مرتبط
تخته گاز پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی بر فراز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه + فیلم
young journalists club

حجم بالای تلفات حمله موشکی ایران به بیت‌شمش مانع پنهان‌کاری اسرائیل شد + فیلم

تخته گاز پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی بر فراز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه + فیلم
young journalists club

تصاویر جدید از آثار حمله موشکی ایران به اسرائیل + فیلم

تخته گاز پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی بر فراز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه + فیلم
young journalists club

انتشار تصاویر ماهواره‌ای از خسارات گسترده حمله موشکی به ساختمانی در تل‌آویو + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باریکلا ایران. لذت بردم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باریکلا ایران. لذت بردم
۰
۰
پاسخ دادن