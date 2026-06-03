خدمت رسانی موکب شهر مهربانی در مهمانی خانوادگی غدیر + تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مصطفی جعفری با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم اظهار کرد: همزمان با برگزاری مهمانی بزرگ خانوادگی غدیر، موکب «شهر مهربانی» با هدف ایجاد فضای شاد و فرهنگی برای کودکان و خانوادهها در شهرکرد برپا شده است.
وی افزود: در این موکب برنامههای متنوعی برای کودکان تدارک دیده شده که از جمله آن میتوان به صورتآرایی، اجرای برنامههای شاد کودکانه، بازی و سرگرمی، اجرای سرود، اهدای جایزه، برگزاری مسابقه و شاهنامهخوانی اشاره کرد.
جعفری هدف از برپایی این موکب را ترویج فرهنگ غدیر، تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد فضایی شاد برای حضور خانوادهها و کودکان در این عید بزرگ اسلامی عنوان کرد.