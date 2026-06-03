استاندار کردستان با بیان اینکه پاسداشت جایگاه شهدا وظیفه همگانی و کنگره ملی شهدا، آبروی استان است، گفت: تمامی دستگاه‌ها برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم در شان شهدای گرانقدر، پای کار باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در جلسه هم‌اندیشی دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان در سنندج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای رمضان، این کنگره را یک برنامه ملی و اثرگذار در مسیر تحکیم انسجام و همبستگی کشور و جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم استان عنوان کرد.

وی برگزاری این کنگره را مسئولیت جمعی برشمرد و اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و هماهنگی کامل در مسیر تحقق اهداف آن گام بردارند.

استاندار کردستان با قدردانی از تعامل و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی، سپاه و سایر برگزارکنندگان کنگره افزود: همدلی و انسجام خوبی در استان برای برگزاری این رویداد شکل گرفته و باید از این ظرفیت برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر کنگره استفاده کنیم.

زره تن لهونی به اهمیت کنگره ملی و مسیر برآورد مالی آن گریزی زد و گفت: تامین منابع مالی در سطح ملی با همت مجمع نمایندگان استان و دستگاه‌های مرتبط مشخص شود تا در استان هم به تبع، تمهیداتی برای این امر سریع اتخاذ شود.

وی کنگره ملی شهدا را ظرفیت فرهنگی بزرگی توصیف کرد و ادامه داد: برای معرفی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تاثیرگذاری عمیق راه و روش و ماندگاری مسیر آنان، از پتانسیل هنرمندان استان برای ساخت فیلم و خلق آثار فاخر و حمایت از بازیگران توانمند استفاده شود.

در ابتدای این نشست که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، معاونین استاندار، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان،مسئول ستاد اجرایی کنگره و نمایندگان استان در مجلس برگزار شد، هر یک از حاضران به ارائه گزارشی از آخرین اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات انجام‌شده برای برگزاری هرچه بهتر این کنگره پرداختند.

منبع؛ استانداری 

برچسب ها: کردستان ، کنگره ملی ، استانداری
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