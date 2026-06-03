باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محبی با بیان اینکه نیروی هوا فضای سپاه هیچ شلیکی بسوی ترمینال مسافربری کویت نداشته است، تاکید کرد: تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانههای پاتریوت آمریکایی بوده، که پس از شکست در رهگیری موشکهای ایرانی بر این ترمینال فرود آمدهاند.
وی ادامه داد: بررسی و تحقیقات ما در مورد اصابت ترمینال مسافربری کویت نشان میدهد، نیروی هوا فضای سپاه هیچ شلیکی بسوی این هدف نداشته است و تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانههای پاتریوت آمریکایی بوده، که پس از شکست در رهگیری موشکهای ایرانی بر این ترمینال فرود آمدهاند.
منبع: سپاه نیوز