باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محبی با بیان اینکه نیروی هوا فضای سپاه هیچ شلیکی بسوی ترمینال مسافربری کویت نداشته است، تاکید کرد: تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده، که پس از شکست در رهگیری موشک‌های ایرانی بر این ترمینال فرود آمده‌اند.

وی ادامه داد: بررسی و تحقیقات ما در مورد اصابت ترمینال مسافربری کویت نشان می‌دهد، نیروی هوا فضای سپاه هیچ شلیکی بسوی این هدف نداشته است و تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده، که پس از شکست در رهگیری موشک‌های ایرانی بر این ترمینال فرود آمده‌اند.

منبع: سپاه نیوز