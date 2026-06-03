سخنگوی سپاه پاسداران گفت: تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محبی با بیان اینکه نیروی هوا فضای سپاه هیچ شلیکی بسوی ترمینال مسافربری کویت نداشته است، تاکید کرد: تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده، که پس از شکست در رهگیری موشک‌های ایرانی بر این ترمینال فرود آمده‌اند.

وی ادامه داد: بررسی و تحقیقات ما در مورد اصابت ترمینال مسافربری کویت نشان می‌دهد، نیروی هوا فضای سپاه هیچ شلیکی بسوی این هدف نداشته است و تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده، که پس از شکست در رهگیری موشک‌های ایرانی بر این ترمینال فرود آمده‌اند.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: سپاه پاسداران ، فرودگاه کویت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سلام. بزن که خوب می زنی. درود خدا بر شرف تان و اقتدار تان. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر
۵
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
موشک ها دقیق نیستن
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ای جان. دشمنان ما خودزنی می کنند. بنازم به این قدرت و صلابت. ان شاء الله تخریب هاشون زیاد بشه تا بیشتر حالشون جا بیاد. هر کسی با آل علی (ع) دربیوفتد ور می افتد
۱۰
۴
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