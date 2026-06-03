باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه المیادین شامگاه چهارشنبه گفت‌وگوی ویژه خود با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران را منتشر کرد.

عباس عراقچی در این گفت‌وگو تأکید کرد که ایران لبنان را کشوری برادر و دوست می‌داند و تهران هرگز به دنبال دخالت در امور داخلی لبنان نبوده است. او افزود که حزب‌الله بخش مهمی از ساختار سیاسی لبنان است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وزیر خارجه ایران با اشاره به تحولات اخیر گفت، لبنان بخشی جدایی‌ناپذیر از جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل بوده و در این چارچوب در معرض تجاوز قرار گرفته است. عراقچی خاطرنشان کرد، سرنوشت جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل از سرنوشت جنگ در لبنان جدا نیست و از همان ابتدای بحران، ارتباط نزدیکی میان جبهه لبنان و جنگ علیه ایران وجود داشته است.

عراقچی اظهار داشت که در مذاکرات مرتبط با پایان جنگ، تهران بر این اصل تأکید کرده که پایان جنگ و برقراری آتش‌بس باید شامل ایران و تمامی جبهه‌های مقاومت از جمله لبنان باشد. او افزود در جریان تلاش‌ها برای آتش‌بس حتی از نخست‌وزیر پاکستان خواسته شده بود عبارت «به‌ویژه لبنان» در بیانیه مربوط به توقف جنگ در همه جبهه‌ها درج شود و در نهایت نیز لبنان در چارچوب آتش‌بس گنجانده شد.

وی همچنین گفت در مذاکراتی که با هدف دستیابی به یک یادداشت تفاهم با آمریکا در جریان است، بند نخست مربوط به پایان جنگ است و در جمله اول این متن تأکید شده که توقف جنگ باید در تمامی محور مقاومت و در درجه اول در لبنان برقرار شود.

وزیر خارجه ایران افزود، لبنان در این جنگ که از سوی آمریکا و اسرائیل تحمیل شده، هزینه‌های زیادی پرداخته و دوستان و متحدان ایران در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند. او تأکید کرد سرنوشت ایران و لبنان در این جنگ به یکدیگر گره خورده و یا جنگ در هر دو کشور متوقف خواهد شد یا در هیچ‌کدام متوقف نخواهد شد.

عراقچی همچنین گفت توقف جنگ در روزهای اخیر نتیجه توانایی مقاومت لبنان در درجه نخست و توانایی نیروهای مسلح ایران بوده است. او افزود زمانی که احتمال حمله نیروهای اسرائیلی به ضاحیه جنوبی بیروت مطرح شد، ایران موضعی قاطع اتخاذ کرد و نیروهای مسلح خود را برای پاسخ آماده ساخت.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران خاطرنشان کرد، اسرائیل طی روزهای اخیر آتش‌بس میان ایران و آمریکا و همچنین در لبنان را نقض کرده است، اما این اقدام با پاسخ حزب‌الله مواجه شد. عراقچی هشدار داد که هرگونه نقض آتش‌بس در بیروت تجاوز محسوب می‌شود و ایران به همه طرف‌ها اعلام کرده اگر بیروت هدف حمله قرار گیرد، تهران چنین اقدامی را تحمل نخواهد کرد.

وی افزود نتیجه هرگونه تجاوز به بیروت بازگشت جنگ خواهد بود و ایران خود را موظف به مقابله با آن می‌داند. عراقچی همچنین از کشورهای منطقه که با برقراری تماس با آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت در نهایت آمریکا پس از موضع ایران و فشارهای واردشده، مانع حمله اسرائیل به بیروت شد.

وزیر خارجه ایران تأکید کرد نیروهای مسلح ایران در هر لحظه آماده ازسرگیری جنگ و هدف قرار دادن اسرائیل هستند، به‌ویژه اگر حمله‌ای علیه بیروت صورت گیرد.

او درباره روند مذاکرات با آمریکا نیز گفت این مذاکرات تحت تأثیر عوامل خارجی قرار دارد و در حال حاضر قالب مشخصی برای گفت‌وگوها وجود ندارد، اما پیام‌ها میان دو طرف ردوبدل می‌شود. عراقچی اظهار کرد، ایران دو روز پیش پیامی برای آمریکا درباره ضرورت توقف حملات اسرائیل به بیروت ارسال کرده است.

عراقچی افزود تماس‌ها با آمریکایی‌ها قطع نشده، اما هنوز پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده و دو طرف در حال بررسی متون مبادله‌شده و کار روی تدوین نسخه نهایی هستند. او تأکید کرد بازگشت به مذاکرات باید بر پایه تأمین حقوق ملت ایران و پایان جنگ علیه ایران و لبنان و کل منطقه باشد.

وزیر خارجه ایران با اشاره به جنگ ۴۰ روزه، گفت آمریکا تصور می‌کرد ایران کشوری ضعیف در غرب آسیاست و بر همین اساس دو جنگ را آغاز کرد. به گفته او، واشنگتن تلاش داشت با بسیج همه توان خود ایران را ظرف چند روز وادار به تسلیم بی‌قیدوشرط کند؛ شرطی که دونالد ترامپ در نخستین روز جنگ مطرح کرده بود.

او افزود آمریکا همچنین خواهان تغییر نظام در ایران بود، اما نه‌تنها چنین چیزی رخ نداد بلکه مردم ایران به خیابان‌ها آمدند تا از نظام جمهوری اسلامی حمایت کنند و تجاوز علیه کشورشان را محکوم نمایند.

عراقچی گفت تمام محاسبات آمریکا اشتباه از آب درآمد و تلاش‌ها برای از بین بردن توان موشکی ایران نیز شکست خورد. به گفته او، آمریکا در نهایت مجبور شد درخواست مذاکره بدهد و توان واقعی ایران در این جنگ برای آمریکا، اسرائیل و سایر طرف‌ها آشکار شد.

وی افزود زمانی که ایران به‌طور قاطع اعلام کرد در صورت حمله به بیروت پاسخ خواهد داد، طرف مقابل ناچار شد در محاسبات خود تجدیدنظر کند.

سید عباس عراقچی گفت، اگر دونالد ترامپ عاقلانه عمل کند، دیگر به جنگ بازنخواهد گشت.

وزیر خارجه ایران تأکید کرد، ایران توانایی ادامه جنگ برای مدت بسیار طولانی را دارد، هرچند به دنبال جنگ نیست. او گفت ایران خواهان صلح و امنیت است، اما صلحی که بر پایه عزت و کرامت باشد.

به گفته عراقچی، هرگونه تجاوز علیه ایران با واکنشی قاطع و قدرتمند روبه‌رو خواهد شد؛ موضوعی که در دو جنگ اخیر ثابت شده است. او همچنین تصریح کرد پایان جنگ در اختیار طرف مقابل نیست و این جنگ در نهایت در ایران و لبنان پایان خواهد یافت.

عراقچی تأکید کرد که همه جهان می‌دانند حزب‌الله بخشی از لبنان، جامعه آن و نظام سیاسی این کشور است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را حذف یا نادیده بگیرد.

او همچنین گفت دست به تلاش‌های بسیاری برای ترور «شهید سید حسن نصرالله» زدند، اما پس از شهادت وی، اصول حزب‌الله تغییر نکرده است. عراقچی تأکید کرد مسائل داخلی لبنان باید با مشارکت همه طرف‌ها و در چارچوب گفت‌وگوی لبنانی - لبنانی حل شود و ایران در امور داخلی لبنان دخالت نکرده و نخواهد کرد.

عراقچی در این گفت‌وگو تأکید کرد حزب‌الله قادر است از منافع حامیان خود دفاع کند. وی در ادامه درباره رهبری جدید این جنبش اظهار داشت که ایران از انتخاب و رهبری شیخ نعیم قاسم غافلگیر نشده و او حتی بهتر و قوی‌تر از آنچه است که تصور می‌کردیم.

وزیر خارجه ایران افزود: شیخ نعیم قاسم وارد صحنه شد، مسئولیت رهبری را برعهده گرفت و با شجاعت به مسیر خود ادامه داد. من احترام زیادی برای او قائلم.

عراقچی همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به لبنان گفت در جریان این سفر با تمامی مسئولان لبنانی دیدار و گفت‌وگو کرده و بر تلاش تهران برای گسترش روابط با بیروت تأکید کرده است. وی عنوان داشت، ایران خواهان توسعه و تقویت روابط با لبنان در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی افزود ایران در پی ارتقای سطح روابط با لبنان است و حضور سفیر شیبانی در بیروت نیز در راستای تحقق همین هدف صورت گرفته است. عراقچی در عین حال نسبت به احتمال سوءتفاهم در وزارت امور خارجه لبنان که منجر به بروز مسئله‌ای درباره سفیر ایران شده، ابراز تأسف کرد.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد که اطمینان دارد موضوع مربوط به سفیر ایران در بیروت حل‌وفصل خواهد شد و گفت: «ما به درایت دوستان و مسئولان در دولت لبنان اعتماد داریم.»

عراقچی هشدار داد: «اگر اسرائیل به بیروت حمله کند، ما این رژیم را هدف قرار خواهیم داد.»

منبع: ایسنا