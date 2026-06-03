مراسم سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) صبح روز چهاردهم خرداد در حرم مطهر امام راحل برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با تقارن عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، مصطفی زیبایی‌نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران، جزئیات برنامه‌ها و تمهیدات مدیریت شهری برای برگزاری این دو رویداد را تشریح کرد.

وی پس بازدید از مسیر‌ها با اشاره به آمادگی شهرداری تهران برای میزبانی از مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: از چند هفته گذشته جلسات متعددی در ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام راحل برگزار شده و تمامی بخش‌های شهرداری برای خدمت‌رسانی در این مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند.

زیبایی‌نژاد افزود: برنامه‌های شهرداری تهران برای مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در سه حوزه فرهنگی، خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی برنامه‌ریزی شده است. مراسم اصلی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی درباره بخش فرهنگی این مراسم گفت: تبیین اندیشه‌های حضرت امام (ره) در موضوعاتی همچون دشمن‌شناسی، مقاومت، استکبارستیزی و ویژگی‌های جمهوری اسلامی ایران محور اصلی برنامه‌های فرهنگی خواهد بود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی در سطح شهر خبر داد و تصریح کرد: در دو شب منتهی به این مناسبت‌ها، در میادین اصلی تهران برنامه‌های متنوعی از جمله مسابقات فرهنگی با رویکرد تبیینی و نیز قرائت زیارت ششم امیرالمؤمنین (ع) برگزار می‌شود.

وی در تشریح اقدامات خدمات شهری گفت: سازمان زیباسازی با اکران‌های محیطی در محوطه حرم و سازمان مدیریت پسماند با تامین مخازن پسماند و همچنین سازمان آتش‌نشانی و مدیریت بحران شهر تهران در پنج نقطه مستقر خواهند شد تا خدمات مورد نیاز زائران و شرکت‌کنندگان را ارائه کنند.

زیبایی‌نژاد درباره تمهیدات حمل‌ونقلی نیز اظهار داشت: حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی شهروندان به حرم مطهر امام خمینی (ره) اختصاص یافته و حدود ۱۰۰ دستگاه تاکسی نیز انتقال افراد از محل استقرار اتوبوس‌ها را برعهده خواهند داشت.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های عید سعید غدیر پرداخت و گفت: مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر از ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و برای این رویداد چهار استیج اصلی در میدان‌های امام حسین (ع)، فردوسی، انقلاب و آزادی و بیش از ۱۰۰ سکوی فرعی در طول مسیر پیش‌بینی شده است.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران افزود: در این سکو‌ها برنامه‌های متنوعی شامل اجرای سخنرانان، راویان، شاعران، مداحان، گروه‌های سرود، نقال‌خوانی و برنامه‌های ویژه خانواده‌ها و کودکان اجرا خواهد شد.

وی روایت واقعه غدیر، تبیین ویژگی‌های امیرالمؤمنین (ع)، قرائت زیارت ششم امیرالمؤمنین (ع)، مسابقات فرهنگی با محور نهج‌البلاغه و خطبه غدیر، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان و اجرای هنری با موضوع غدیر را از دیگر بخش‌های مهم این جشن مردمی برشمرد.

زیبایی‌نژاد همچنین از تهیه و چاپ یک نشریه چندرسانه‌ای ویژه کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: این نشریه با محتوای آموزشی، داستانی و سرگرمی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با اشاره به زمان‌بندی برنامه‌های روز عید غدیر تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر بدون ایجاد اختلال در سایر تجمعات و برنامه‌های مردمی شهر برگزار شود و برنامه میدان انقلاب نیز تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: ارتحال امام خمینی ، سالگرد رحلت امام خمینی (ره)
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