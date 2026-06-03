مدیر کل تبلیغات اسلامی تهران خبر داد که امسال ۳۰ کشور در دنیا در تدارک جشن غدیر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجتالاسلام و المسلمین محمدجواد زهرایی، مدیر کل تبلیغات اسلامی تهران به تشریح برنامههای مهمونی کیلومتری غدیر پرداخت و گفت: راهپیمایی کیلومتری غدیر فردا ساعت ۱۵ حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار میشود. امسال دو پویش برای راهپیمایی در نظر گرفته شده، که یکی پویش لقمه میلیونی و دیگری دیگهای اطعام غدیر است.
حجتالاسلام زهرایی ادامه داد: سال گذشته ۱۲ میلیون لقمه از سوی مردم آماده و توزیع شد. امسال نیز نزدیک به ۱۲ میلیون لقمه برای مردم در نظر گرفته شده است. مشارکتکنندگان در این پویش بر اساس بضاعتشان ولو به اندازه ۱۰، ۵۰ و یا ۱۰۰ لقمه آماده و در مسیر توزیع میکنند. در مسیر راهپیمایی ۲۶۹ موکب تدارک دیده شده، که این بزرگواران در آنجا لقمههای خود را توزیع میکنند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی تهران در رابطه با دیگهای اطعام غدیر توضیح داد: امسال در ۱۱ هزار دیگ طبخ غذا انجام میشود. سال گذشته این پویش انجام شد، که امسال با قوت پیگیری میشود. در واقع، ویژهترین نکتهای که به مومنان در غدیر توصیه شده، اطعام دادن است، که در این پویشها لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه اولینبار ایده برگزاری این مراسم در تهران اجرایی شد، افزود: سال اولی که اقدام به برگزاری مهمونی کیلومتری غدیر به صورت مشارکت مردمی کردیم، فقط در تهران مراسم را برگزار کردیم. اما سال بعد بدون ابلاغ و بدون ورود دستگاهها، این مراسم ملی شد. سال گذشته این مراسم در ۸۰۰ نقطه شبیه به تهران در شهرها و روستاها برگزار شد. ۵۰۰ کیلومتر مجموع جشنهایی بود که در سطح کشور با الگوی مراسم تهران اجرایی شد.
حجتالاسلام زهرایی خاطرنشان کرد: وقتی مهمونی کیلومتری غدیر در سال اول برگزاری تمام شد، دوستان متوجه شدند که در نه کشور شبیه تهران مراسم غدیر برگزار شده است. امسال نیز ۳۰ کشور در دنیا در تدارک جشن غدیر هستند.