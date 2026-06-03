باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) + فیلم

فراز‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازخوانی یکی از مصاحبه‌های رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، که درباره آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) صحبت کردند.

مطالب مرتبط
روایت رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) + فیلم
young journalists club

بازخوانی لحظات قرائت وصیت نامه امام خمینی (ره) توسط رهبر شهید انقلاب + فیلم

روایت رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) + فیلم
young journalists club

مناجات رهبر معظم انقلاب با خداوند قبل از جلسه مهم خبرگان + فیلم

روایت رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) + فیلم
young journalists club

روح الله؛ اقتدار یک ملت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha