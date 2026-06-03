روایت رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0632\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0644\u0639\u0638\u0645\u06cc \u0633\u06cc\u062f\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c \u06a9\u0647 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n