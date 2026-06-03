وزارت نیرو در پی انتشار برخی شائبه‌ها درباره احتمال اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده اعلام کرد: از ابتدای پاییز سال گذشته برنامه‌ای گسترده برای افزایش آمادگی شبکه برق کشور اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار برخی مطالب و شائبه‌ها در فضای مجازی درباره وضع تأمین برق کشور و احتمال اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، وزارت نیرو اعلام کرد: ۱۴ طرح بزرگ در حوزه صنعت برق شامل توسعه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، نصب و توسعه کنتور‌های هوشمند، بهسازی و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع برق، توسعه پست‌های برق و ارتقای زیرساخت‌های شبکه اجرا شده یا در حال اجراست.

همچنین به منظور آمادگی حداکثری برای تأمین برق در فصل گرم سال، تعمیرات اساسی و دوره‌ای واحد‌های نیروگاهی با ظرفیت بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات انجام شده و بخش عمده‌ای از این برنامه‌ها پیش از آغاز اوج مصرف تابستان به پایان رسیده است.

این در حالی است که در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر، حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق صنایع کشور آسیب دید و بیش از ۶ هزار نقطه از تأسیسات و تجهیزات صنعت برق مورد تعرض قرار گرفت. با این وجود، عملیات بازسازی، ترمیم و بازگرداندن این تجهیزات به مدار با سرعت در حال انجام است و کارکنان صنعت برق به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

بررسی‌های فنی نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از مصرف برق تابستان مربوط به وسایل سرمایشی است، به گونه‌ای که بار ناشی از این تجهیزات در روز‌های گرم سال از ۳۰ هزار مگاوات فراتر می‌رود. همچنین افزایش تنها یک درجه دمای آسایش منزل می‌تواند حدود ۲.۵ درصد در مصرف برق این بخش صرفه‌جویی ایجاد کند و تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق کشور داشته باشد.

بر این اساس، در کنار تمامی اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت تولید و ارتقای آمادگی شبکه برق، تأمین برق پایدار در روز‌های گرم سال نیازمند همراهی و مشارکت هموطنان در مدیریت مصرف برق، به ویژه در بخش سرمایشی است.

وزارت نیرو ضمن قدردانی از همکاری مردم شریف ایران تأکید می‌کند، در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم درباره اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی و زمان‌بندی مناسب انجام می‌شود و شهروندان اخبار و اطلاعات مرتبط با صنعت برق را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

 
برچسب ها: خاموشی ، تولید برق ، وزارت نیرو
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