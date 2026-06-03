بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان شارژ کالابرگ برای ماه خرداد مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان شارژ کالابرگ برای ماه خرداد مشخص شد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، مهلت شارژ برای هر گروه از دریافت کنندگان شرح زیر است:

هموطنانی که رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲: شروع شارژ از ۱۵ خرداد.

هموطنانی که رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶: شروع شارژ از ۲۰ خرداد.

هموطنانی که رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹: شروع شارژ از ۲۵ خرداد.

سرپرستان خانوار می‌توانند با توجه به رقم پایانی کد ملی خود، در تاریخ‌های اتخاذ شده اقدام به استفاده از کالابرگ یک میلیون تومانی خود استفاده کنند کنند.

 
 
برچسب ها: طرح کالابرگ ، یارانه
خبرهای مرتبط
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
وزیر کار: پرونده‌های بیمه بیکاری رسیدگی فوری می‌شود
جزئیات کالابرگ خرداد اعلام شد + فیلم
یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد
توضیح سخنگوی دولت درباره احتمال افزایش رقم کالابرگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
جزئیات برنامه‌های ‌‌مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی غدیر
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
آخرین اخبار
زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
جزئیات برنامه‌های ‌‌مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی غدیر
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: غدیر، نماد پیوند دین و سیاست است
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
حمله به مناطق حفاظت‌شده ایران جنایت زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر است
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
جاده چالوس یک‌طرفه شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
اعمال قانون بیش از ۳۸۲ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
انفجار نیسان در جایگاه CNG بزرگراه یاسینی؛ دو نفر مصدوم شدند
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی