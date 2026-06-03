در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل، ۵ کشور جدید به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت از سال ۲۰۲۷ انتخاب شدند ولی آلمان از کسب کرسی بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل، پنج کشور جدید برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند و در مقابل، آلمان با وجود تلاش بسیار، نتوانست رای لازم را به دست آورد.

در این رای‌گیری کشور‌های اتریش، پرتغال، زیمبابوه، قرقیزستان و ترینیداد و توباگو به عنوان اعضای غیردائم شورای امنیت انتخاب شدند و دوره دو ساله آنها از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

گفته شده زیمباوه جایگزین سومالی و ترینیداد و توباگو جایگزین پاناما خواهد شد، در حالی که پرتغال و اتریش جایگزین دانمارک و یونان می‌شوند. قرقیزستان نیز جایگزین پاکستان خواهد شد.

شورای امنیت سازمان ملل ۱۵ عضو دارد که شامل ۵ عضو دائم (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و ۱۰ عضو غیر دائم است. اعضای غیر دائم با رأی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و هر کدام برای یک دوره دو ساله در شورا حضور دارند.

شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل متحد است که می‌تواند تصمیمات الزام‌آور قانونی مانند اعمال تحریم‌ها و مجوز استفاده از نیرو‌های بین‌المللی را اتخاذ کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: شورای امنیت ، سازمان ملل ، اعضای غیردائم
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