در پی شرارت‌ها علیه شناور‌های تجاری ایرانی در دریای عمان و نقض مقررات تنگه هرمز از سوی ارتش متجاوز آمریکا، نیروی دریایی ارتش ایران، مرکز «فرماندهی و کنترل» این شرارت‌ها، مستقر در یک فروند ناوشکن ارتش تروریستی این کشور را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پی شرارت‌ها علیه شناورهای تجاری ایرانی در دریای عمان و نقض مقررات تنگه هرمز از سوی ارتش متجاوز آمریکا، نیروی دریایی ارتش، مرکز «فرماندهی و کنترل» این شرارت‌ها، مستقر در یک فروند ناوشکن ارتش تروریستی این کشور را هدف قرار داد.

متن اطلاعیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

«ساعاتی قبل و در پی اقدامات تجاوزکارانه، نقض مقررات تنگه هرمز و شرارت علیه شناورهای تجاری ایرانی در دریای عمان از سوی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به محض کشف و شناسایی، «مرکز فرماندهی و کنترل» این شرارت، مستقر در یک فروند ناوشکن آمریکایی که قصد نزدیک شدن به آب‌های جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان را داشت، مورد هدف قرار داد.

نیروی دریایی ارتش، با تمام توان، دشمن جنایتکار و متجاوز آمریکایی- صهیونیستی را رصد کرده و انتقام خون پاک شهدای سرافراز ناوشکن دنا را به شدیدترین وجه، خواهد گرفت و با هرگونه شرارت، در کمترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد.»

برچسب ها: ارتش ایران ، قدرت نظامی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵
هیچ مسئول ایرانی دلش را به مذاکره با موجودی کلاش
خوش نکنند
۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۳:۵۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دست مریزاد به ارتش، خدا قوت
۵
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قدرت طهماسبی
۲۳:۵۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بزن که خوب می زنی
۵
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم باز جنگ نشه هر جا لازم بود دهنشون رو سرویس کنین فقط لازم بود . باز جنگ بشه اینا زرتی بورس رو می بندن تازه داره سود میده
۱۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی ایوری
۲۳:۲۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
احسنت...
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تا غرقشان نکنید دل ایرانی خنک نمیشود
۵
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
احسنت. چقدر خبر خوب داریم می بینیم. مرحبا
۵
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ماشالله به غیرتتان، در برابر گرگ باید شیر بود نه شاگرد درس خوان چشم و گوش بسته
۳
۲۳
پاسخ دادن
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