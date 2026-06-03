رییس پلیس امنیت اقتصادی قم از شناسایی و دستگیری یک دلال غیر مجاز ارز و کشف مقادیری ارز به ارزش تقریبی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس پلیس امنیت اقتصادی قم اعلام کرد :در راستای اجرای طرحهای مقابله با اخلال گران اقتصادی و برخورد با فعالیتهای غیر مجاز ارزی، ماموران این پلیس روز گذشته موفق به شناسایی و برخورد با یکی از دلالان ارزی غیرمجاز شدند.
وی اضافه کرد: در جریان این عملیات، مقادیری ارز غیر مجاز به ارزش تقریبی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.
رییس پلیس امنیت اقتصادی قم با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، تاکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیر قانونی در حوزه ارز و اخلال در نظام اقتصادی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
منبع:روابط عمومی معاونت اجتماعی پلیس قم