مهاجم تیم ملی فوتبال ایران درباره کارشکنی‌های آمریکا در میزبانی جام جهانی گفت: کشوری که می‌خواهد جام جهانی را برگزار کند باید قوانین را رعایت کند. سیاست نباید وارد ورزش شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشگر شبکه الجزیره قطر در گزارشی درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: ایران با صعود زودهنگام به جام جهانی، از نظر ورزشی کار خود را انجام داد اما پس از کسب سهمیه با چالش‌های تازه‌ای روبرو شد. جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، مسائل امنیتی، مشکلات مربوط به سفر و ویزا و فضای سیاسی حاکم بر روابط ایران و آمریکا، روند آماده‌سازی تیم ملی را تحت تأثیر قرار داده است.

در همین راستا، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در گفت‌وگو با الجزیره درباره مسائل مربوط به میزبانی آمریکا در جام جهانی گفت: «کشوری که می‌خواهد جام جهانی را برگزار کند باید قوانین را رعایت کند. سیاست همیشه از ورزش جدا بوده و باید همین اصول حفظ شود. ورزش یعنی احترام، صلح و آرامش. جام جهانی می‌تواند این را به کل دنیا القا کند چرا که سه، چهار میلیارد بیننده دارد. جام جهانی می‌تواند به همراه آرامش و صلح به دور از جنگ برای تمام دنیا باشد و نه فقط ایران.»

طارمی درباره شرایط تیم ملی عنوان کرد: «در کار ما همیشه شما باید تمرکز صد درصد داشته باشید. وظیفه ما خوشحال کردن مردم است. اتفاقات خیلی بدی رخ داد و کل دنیا این را می‌داند. تنها کاری که می‌توانیم در این شرایط انجام دهیم، فقط شاد کردن دل مردم است و این بزرگ‌ترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.»

در ادامه مهاجم تیم ملی تاکید کرد: «اگر شخصی صحبت کنم، وقتی وارد یک تورنمنت می‌شوم، تمرکز من فقط روی فوتبال است و اصلا نمی‌گذارم چیزی وارد ذهنم شود. اگر درباره تیم بخواهم بگویم، همه طرز فکری مانند من دارند. آن تمرکز کامل را می‌شود در بازیکنان دید. فکر نمی‌کنم اتفاقات بیرون از زمین روی آنها اثرگذار باشد.»

طارمی در پایان با تاکید بر اینکه سیاست از ورزش جداست، بیان کرد: «ورزش نشان می‌دهد که ما صلح طلب هستیم. بقیه تیم‌ها هم فرهنگ خود را در این مسابقات نشان می‌دهند. پیام فیفا باید این باشد و نباید سیاست وارد ورزش شود.»

برچسب ها: مهدی طارمی ، تیم ملی فوتبال
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