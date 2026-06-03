پلیس گیلان از کشف تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در رشت و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی و توقیف خودروی حامل تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک شدند.

متهم که مردی ۴۳ ساله و اهل یکی از استان‌های شمال شرقی کشور است، با استفاده از پوشش خانوادگی قصد انتقال این تجهیزات را داشت که با هوشیاری مأموران شناسایی و متوقف شد.

در بازرسی از خودرو، تجهیزات یاد شده که به صورت ماهرانه در قسمت درِ عقب خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

 ارزش تقریبی تجهیزات کشف شده ۹ میلیارد ریال برآورد شده و خودروی متهم توقیف و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در رشت

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس امنیت عمومی ، اینترنت ماهواره ای استارلینک ، پلیس گیلان
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