باشگاه خبرنگاران جوان - مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی و توقیف خودروی حامل تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک شدند.

متهم که مردی ۴۳ ساله و اهل یکی از استان‌های شمال شرقی کشور است، با استفاده از پوشش خانوادگی قصد انتقال این تجهیزات را داشت که با هوشیاری مأموران شناسایی و متوقف شد.

در بازرسی از خودرو، تجهیزات یاد شده که به صورت ماهرانه در قسمت درِ عقب خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

ارزش تقریبی تجهیزات کشف شده ۹ میلیارد ریال برآورد شده و خودروی متهم توقیف و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان