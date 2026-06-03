متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی

تقارن چهاردهم و پانزدهم خرداد با صدمین روز شهادت مظلومانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه الشریف)، حامل پیامی تاریخی برای ایران، منطقه و جهان است؛ پیامی که نشان می‌دهد انقلاب اسلامی نه متوقف می‌شود، نه دچار خلأ می‌شود و نه در برابر طوفان حوادث از حرکت باز می‌ایستد.

دشمنان ایران گمان می‌کردند با فقدان رهبر انقلاب، فرصت برهم زدن ثبات ملی و تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد؛ اما صد روز گذشته، به صحنه فروپاشی این محاسبه تبدیل شد. هدایت حکیمانه، شجاعانه و مقتدرانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و حضور آگاهانه و استوار ملت ایران، نه‌ تنها کشور را از این گذرگاه تاریخی با عزت عبور داد، بلکه سرمایه‌ای تازه از انسجام ملی، اقتدار راهبردی و اعتماد به آینده پدید آورد.

امروز در آستانه عید سعید غدیر خم، می‌توان با اطمینان گفت که این صد روز، صرفاً روایت صبر و پایداری نبود؛ نمایش اقتدار یک ملت و اثبات استمرار یک مکتب بود. مکتبی که با شهادت رهبرانش تضعیف نمی‌شود، بلکه منسجم، ریشه‌دار و قدرتمندتر به مسیر خود ادامه می‌دهد.

پیام روشن این صد روز برای دوستان و دشمنان ایران روشن است:

ایران داغدار شد، اما دچار خلأ نشد؛ دشمن توطئه کرد، اما ملت ایستاد و در پرتو رهبری حکیمانه و مقتدرانه آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، آنچه قرار بود نقطه فشار دشمن باشد، به نقطه جهش اقتدار ملی و تثبیت آینده انقلاب اسلامی تبدیل شد.

اکنون فصل تازه‌ای آغاز شده است؛ فصل ساختن ایرانی قوی‌تر، به شیوه بهسازی و بازآفرینی فناورانه، پرافتخارتر و پیشرفته‌تر از همیشه؛ ایرانی که با تکیه بر دانش، نوآوری، همبستگی ملی و اقتدار راهبردی، به مرجعیت علمی و افق‌های بلند تمدن‌ساز دست خواهد یافت.

والسلام علیم و رحمت الله

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور