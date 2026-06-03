متن اطلاعیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:



«بسم الله الرحمن الرحیم



۱۴ و ۱۵ خرداد، یادآور دو مقطع سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ روزهایی که یکی با آغاز نهضت بیداری اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و دیگری با عروج ملکوتی آن پیر فرزانه، در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه شده است.



این ایام، فرصت مغتنمی برای تجلیل از امام شهید، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و تجدید میثاق با امام امت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) به عنوان پرچمدار استمرار راه نورانی انقلاب اسلامی است.



وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای والامقام قیام ۱۵ خرداد، بر استمرار راه نورانی امام راحل(ره)، تبعیت از رهنمودهای قائد امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تأکید می‌نماید.



صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مکتب امام خمینی(ره) و در پرتو هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، توانسته است با تکیه بر دانش بومی، خودباوری و روحیه جهادی، گام‌های بلندی در مسیر اعتلای قدرت دفاعی کشور برداشته و دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به پیشرفته‌ترین تجهیزات و سامانه‌های دفاعی مجهز سازد.



در این مسیر پرافتخار، یاد و خاطره ۴۳ شهید والامقام وزارت دفاع در جنگ رمضان و نیز پنج وزیر شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که با ایثار و فداکاری، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را رقم زدند، همواره چراغ راه خدمتگزاران این عرصه خواهد بود.



وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن تجلیل از مقام شامخ امام شهید و پاسداشت میراث گرانسنگ آن عبد صالح خدا، با تجدید میثاقی دوباره با امام امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام راحل(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، اعلام می‌دارد که با تمام توان در مسیر تقویت بنیه دفاعی کشور، توسعه فناوری‌های راهبردی، پر کردن هرچه بیشتر دست نیروهای مسلح و صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران گام برخواهد داشت.

بی‌شک ملت بزرگ ایران با تمسک به مکتب امام خمینی(ره)، پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی، مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار را با صلابت ادامه خواهد داد.



والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته»



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