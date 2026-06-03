رئیس‌جمهور برزیل در واکنش به تنش‌های تجاری و تهدید تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا، وزیر خارجه این کشور را «دشمن خونی آمریکای لاتین» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل با حمله لفظی به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا او را «دشمن خونی» آمریکای لاتین خواند که خصومت عمیقی با برزیل دارد.

لولا به خبرنگاران گفت: «این مارکو روبیو آمریکای لاتین را دوست ندارد، چه برسد به برزیل. او یک لاتین ناامیدکننده است.» اشاره او به والدین روبیو است که هر دو مهاجر کوبایی هستند.

اظهارات رئیس جمهور برزیل در حالی مطرح می‌شود که آمریکا اخیرا پیشنهاد وضع تعرفه‌های جدید حدود ۱۰ تا ۲۵ درصدی روی بخشی از واردات از برزیل را مطرح کرده است. دولت برزیل این تصمیم را رد کرده و می‌گوید چنین سیاست‌هایی می‌تواند روابط تجاری دو کشور را تضعیف کند.

در طول دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، دو طرف بر سر تجارت، حقوق بشر و سیاست با هم مشاجره داشتند. لولا از ابتدا به عنوان منتقد اصلی رویکرد تهاجمی دولت ترامپ ظاهر شد و حمله نظامی به ونزوئلا و جضور نظامی در منطقه کارائیب را صراحتا رد کرد.

لولا پیش از این گفت که از تعرفه‌های پیشنهادی جدید شگفت‌زده شده و افزود که مذاکرات تجاری ایالات متحده و برزیل هنوز ادامه دارد. او افزود که برزیل همچنان خواهان ایجاد روابط با آمریکا است، اما در صورت نیاز به دنبال شرکای تجاری دیگری خواهد بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: برزیل ، مارکو روبیو ، دونالد ترامپ
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