جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر با شعار «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» در تنورخانه ایران واقع در بلوار آیینی پیامبر اعظم(ص) قم افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر به مناسبت عید بزرگ ولایت عصر امروز در تنورخانه ایران با با شعار «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» واقع در بلوار آیینی پیامبر اعظم(ص) قم با حضور استاندار و شهردار قم کار خود را آغاز کرد.



در این مراسم، جمعی از مسئولان استانی، نمایندگان اقوام و عشایر مختلف، هنرمندان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند. برپایی سفره نان و نمک علوی، سفره اطعام علوی، سفره اطعام بین‌المللی غدیر و سفره اطعام مردمی غدیر از برنامه های پیش‌بینی شده است که با هدف ترویج فرهنگ اطعام، احسان و مشارکت اجتماعی برگزار خواهد شد.پخت ۱۱۰ هزار قرص نان برپایی ۱۲ سیاه چادر با حضور عشایر غیور و دیگر برنامه‌های فرهنگی آیینی از جمله برنامه‌های ویژه عید بزرگ غدیراست.



شعار این رویداد، «یک وطن، بیعت هزار فرهنگ با رهبری» به خوبی نشان‌دهنده این پیام است که علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی، همه اقوام ایران زیر پرچم ولایت و رهبری متحد هستند.



جشنواره فرهنگی اقوام و عشایر قم از ۱۲ تا ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در تنورخانه نان ایران واقع در عمود ۸۲ واقع در بلوار آیینی پیامبر اعظم(ص) پذیرای عموم علاقه‌مندان است.



