نود و پنجمین اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، امشب در حمایت از حزب‌الله لبنان در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان – مردم انقلابی رشت امشب (چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه) برای نود و پنجمین شب پیاپی، اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی را در میدان شهرداری (شهدای ذهاب) این شهر برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع شبانه یک صدا با هم فریاد حمایت از حزب‌الله لبنان را سر دادند و بار دیگر با شعار‌های «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» نفرت و انزجار خود را از آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی اسرائیل اعلام کردند.

مردم دیار میرزا کوچک خان همچنین با حضور پرشور خود بر تداوم ایستادگی و مقاومت و حفظ «سنگر خیابان» تا پیروزی نهایی بر دشمنان تأکید کردند.

 

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برچسب ها: تجمع مردمی ، دفاع مقدس
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