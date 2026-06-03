همزمان با شب عید سعید غدیر خم، و در ادامه شب‌های بیعت با ولایت شهروندان غیور قمی با سر دادن شعار «لبیک یا خامنه‌ای» بار دیگر با آرمان‌های امام و رهبری تجدید میثاق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -از ساعات اولیه شب عید سعید غدیر ، خیابان‌های  قم مملو از جمعیتی است که با پای پیاده  با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ ایران و  تصاویر رهبر معظم انقلاب، صحنه های حماسی از عشق به ولایت را خلق کرده اند.

فضای  شهر آکنده از شعارهای «علی(ع) مولا»،«خامنه‌ای خمینی دیگر است»« لبیک یا خامنه‌ای» «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» است. امشب در شب عید بزرگ ولایت  پیام مردم قم به دشمنان  این بود که انقلاب اسلامی نه فقط با شهادت رهبرش متوقف نشده، بلکه با رهبری جدید، مصمم‌تر از همیشه به راه خود ادامه خواهد داد.

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برچسب ها: رهبر انقلاب ، عید غدیر
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