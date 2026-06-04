باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع که ادعا میکند نزدیک به حماس است، گزارش داد که جلسه بین اعضای جنبش حماس و میانجیگران آتشبس غزه تا روز یکشنبه به تعویق افتاده است.
این منبع میگوید حماس تاکید کرده که رژیم صهیونیستی باید حملات خود را متوقف کند و اینکه گفتوگو در چنین شرایطی «بیمعنی» خواهد بود.
این نشست قرار بود روز چهارشنبه در شهر «العلمین» مصر برگزار شود. همچنین گفته شده بود که هیئتی از حماس به ریاست «خلیل الحیه» به همراه نمایندگانی از جنبش جهاد اسلامی و میانجیگرانی از مصر، ترکیه و قطر در این نشست شرکت میکنند.
پیش از این، رسانه فلسطینی وفا گزارش داد که پس از حمله پهپادی رژیم صهیونستی در مرکز غزه که صبح امروز صورت گرفت، دو فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.
از سوی دیگر، بر اساس تصاویر ماهوارهای که اخیرا تجزیه و تحلیل شده است، نظامیان صهیونیست نه تنها از زمان آتشبس در خاک غزه عقبنشینی نکردهاند، بلکه بیسروصدا در حال تقویت پستهای نظامی دائمی در سراسر این باریکه هستند.
منبع:خبرگزاری فرانسه