اهواز در شب‌های سهمگین پس از شهادت، خیابان‌هایش را بار دیگر به صحنه رزمایش ایمان تبدیل کرد

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ در شب‌های پس از حادثه تلخ و تاریخی اسفند ۱۴۰۴، هنگامی که هنوز غبار جنایت بر آسمان ایران سنگینی می‌کند، اهواز دوباره ثابت کرد که خونین‌شهرِ همیشه بیدار است. نه سیل، نه جنگ و نه غبار شهادت، هیچ‌کدام نتوانسته است غیرت این مردم را خاموش کند. آن‌ها از دل خانه‌های ساده‌شان جوش می زنند، در خیابان‌ها موج می  شوند و تا پاسی از شب،  با مشت‌های گره کرده و شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، حماسه‌ای ماندگار خلق می‌کنند. زن و مرد و پیر و جوان در کنار هم می ایستند؛ نه برای شعار زودگذر، که برای اعلام این حقیقت ابدی که «انقلاب اسلامی در اهواز به هیچ‌قیمتی از حرکت نمی‌ایستد» – و این یعنی زیباترین پاسداری از آرمانی که هرگز فراموش نمی‌کند که اهواز، نخستین شهری بود که در طوفان فتنه‌ها، پرچمش را بر زمین نگذاشت.

 

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برچسب ها: تجمعات شبانه ، اهواز
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