با وجود ادعای رویترز مبنی بر صدور روادید بازیکنان تیم ملی فوتبال ، اما برای برخی اعضای فنی و اجرایی هنوز روادید داده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که روادید بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به آمریکا صادر شده است.

این در حالی است که طی روز‌های گذشته، روند صدور روادید اعضای تیم ملی ایران با ابهاماتی همراه بود و مسئولان فدراسیون فوتبال پیگیری‌های گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده بودند.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت عدم صدور روادید برای تمامی اعضای کاروان تیم ملی، امکان اتخاذ تصمیمات دیگری از سوی فدراسیون وجود خواهد داشت.

البته شنیده می شود که روادید برخی اعضای کادر فنی و اجرایی هنوز صادر نشده و سفارت آمریکا تاکنون خودداری کرده است.

تیم ملی شنبه برای حضور در کمپ خود در تیخوانا از ترکیه به مکزیک می‌رود.

تیم ملی فوتبال ایران قرار است نخستین دیدار خود در گروه G جام جهانی را روز ۲۶ خرداد مقابل تیم نیوزیلند در شهر لس‌آنجلس برگزار کند. ایران همچنین در ادامه این رقابت‌ها برابر بلژیک به میدان خواهد رفت و سپس در سیاتل مقابل مصر بازی می‌کند.