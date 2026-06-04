باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از لیست تیم ملی فوتبال برای جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: مشخص است بیشتر سرمربی تیم ملی فوتبال به بار تجربی بازیکنان توجه و تمرکز داشته است. بازیکنانی که انتخاب شدند و تا این مرحله از اردوی تیم ملی فوتبال رسیدند، بار تجربی شان زیاد است.
او افزود: بحث سن و سال بازیکنان تیم ملی فوتبال هم باید به آن توجه شود. حالا من نمیدانم بازیکنان از لحاظ توان بدنی، توان شرکت در رقابت جام جهانی را خواهند داشت یا نه! با توجه به بضاعتی که تیم ملی ما دارد و نفراتی که در اردوها شرکت کرده بودند، من فکر میکنم بیشتر تیم باتجربه تا تیم دوندهای در جام جهانی داشته باشیم.
مازیار درباره اینکه میانگین سنی تیم ملی فوتبال بالاست و به نظر میرسد که تیم ما پیرترین تیم جام جهانی باشد، گفت: بحث میانگین سنی اهمیتش آن قدر زیاد نیست. به نظرم در مورد بحث آینده نگری باید درباره اش صحبت کنیم. مسلما اگر بازیکن جوان به تیم ملی فوتبال اضافه شود، میانگین سنی پایین میآید. اما بحث اینجاست، آنچه که مسلم است ما تعداد زیادی از بازیکنان را در مسابقات آینده نخواهیم داشت. من فکر میکنم شرایط خوبی برای بازیکنان جوانتر میشد نه به خاطر اینکه میانگین سنی را پایین بیاورند به خاطر اینکه تجربه برای جام ملتهای آسیا کسب کنند. به هر حال فوتبال تمام نمیشود و مسابقات ایران با هر نتیجهای به پایان میرسد، اما ما باید خودمان را برای جام ملتهای آسیا آماده کنیم در نتیجه من فکر میکنم شاید استفاده از بازیکنان جوان برای آینده مثمر ثمر خواهد بود.
او ادامه داد: اگر بازیکن جوان فضای جامعه جهانی را تجربه کند، حتی اگر یک دقیقه هم بازی نکند، مسلما در جام ملتها با اعتماد خیلی بیشتری میتواند بازی کند؛ و اقعیت اینجاست کادر فنی تیم ملی فوتبال با تیم ملی زندگی کردند و کاملا بازیکنان را میشناسند و باید به انتخاب نفرات تیم ملی احترام گذاشت.
مازیار درباره اینکه دنیس درگاهی میتواند به تیم ملی فوتبال کمک کند، گفت: ما باید ببینیم که این بازیکن بازی خواهد کرد یا نه! اگر ما بازیکنی به جام جهانی ببریم و در طول مسابقات، بازی به او نرسد این ممکن است که کمک کننده نباشد. مثلا سامان قدوس را در جام جهانی قبلی داشتیم که وقتی به تیم ملی فوتبال اضافه شد واقعا بار مسئولیتی زیادی را بر دوش کشید و مثمر ثمر بود. با توجه به شکل بازی تیم ملی فوتبال به خصوص در بازیهای دوستانه هم از ایشان بازی گرفته نشد. اگر درگاهی به عنوان بازیکن فیکس ما باشد که این خوب است، اما اگر این اتفاق نیفتاد، ما میتوانستیم به جای درگاهی، بازیکنان دیگری از کشور خودمان ببریم. بحث انگیزه هم در این باره موثر است.
مازیار درباره اینکه تیم ملی فوتبال برابر تیم ملی مالی محک میخورد، بیان کرد: مالی جزو تیمهایی هست که بازیکنان مطرحی در سطح جهان دارد و به طور کلی فوتبالشان از گامبیا ضعیفتر نیست. به هر حال بازیکنان مالی فیزیکی بازی میکنند و فشار بر روی تیم ملی ایران میگذارد. از نظر من محک خوبی برای تیم ملی فوتبال است. هر چند که ما مجبوریم از این موقعیتها استفاده کنیم و بازی تدارکاتی با هر تیمی که باشد فرقی نمیکند و لازم داریم که بازیکنان در کنار هم بازی کنند مخصوصا یکی، ۲ بازیکنی مثل درگاهی که کمتر به آنها بازی رسیده است، باید محک بخورند تا شکل بازی اش دیده شود. مالی هم تیم خوبی است، و میشود این تیم را از لحاظ شکل بازی که دارد شبیه سازی کنیم، چون بازی اش مثل تیم ملی نیوزیلند است.
کارشناس فوتبال درباره اینکه مهدی طارمی در بازی دوستانه با تیم ملی گامبیا در پست هافبک بازی کرد و این احتمال وجود دارد که پست طارمی در جام جهانی تغییر کند، گفت: نه، فکر نمیکنم، چون مهدی طارمی تنها امیدمان برای گلزنی در خط جلو است. ترکیب اصلی تیم ملی که ما در چند سال گذشته دیدیم، آن بازیکنانی که در جلو بازی میکنند مهدی طارمی و امیر حسین حسین زاده خواهند بود. حالا کدام از این بازیکنان در جلو و یا یک خط عقبتر بازی میکند، به نظر کادر فنی برمی گردد. ما شهریار مغانلو و علی علیپور هم داریم. نمیدانم کادر فنی تیم ملی فوتبال نسبت به بازی دادن به این بازیکنان به شکل سابق نظر دارد یا نه!
مازیار درباره اینکه در لیست تیم ملی فوتبال جای چه بازیکنی خالی بود، گفت: مسلما ما چند بازیکن داریم که از نظر من حسین نژاد لژیونر فوتبال کشورمان میتوانست در ترکیب تیم ملی فوتبال باشد و مهرهای تاثیرگذار است. ما بازیکنانی در لیگ برتر داشتیم که خوب بازی کردند و هادی حبیبی نژاد که از لیست تیم ملی خط خورد خوب بود. با توجه به عملکردش میتوانست جزو لیست ۲۶ نفره تیم ملی فوتبال باشد.
کارشناس فوتبال درباره اینکه تغییر کمپ تیم ملی فوتبال از آمریکا به مکزیک گفت:ای کاش این اتفاق نمیافتاد، اما در هر صورت مهم این است که تیم ملی فوتبال وقتی میرود و در جایی مستقر میشود، بازیکنان از لحاظ آب و هوایی، فنی و اسکان هماهنگ میشوند. انجام تمرین خوب میتواند اتفاق خوبی برای تیم ملی باشد. اگر کمپ ایران در آمریکا خستگی مسافتها کمتر بود، اما ما مجبوریم با شرایط کنار بیاییم.
او درباره اینکه تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق میشود، گفت: به نظرم همه تیمها در جام جهانی انگیزه دارند و همه تیمها میآیند تا از موقعیت ایجاد شده استفاده کنیم. اگر تیمها به دورههای بعدی جام جهانی بروند درآمد بیشتری کسب میکنند و بازیکنانشان هم در بخش ترانسفر بیشتر دیده میشود. به نظرم همه تیمها شانس صعود دارند و کشوری مثل بلژیک تکلیفش مشخص است. من فکر میکنم حریفان ایران به جام جهانی میروند تا نهایت تلاش خود را انجام بدهند که بتوانند از موقعیت به دست آمده بهترین استفاده را ببرند.