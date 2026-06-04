اعضای کاروان ورزشی دانشجویان با برگزاری مراسمی معنوی، عید غدیر خم را جشن گرفتند تا با توکلی مضاعف، امروز عازم برزیل شوند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برگزاری رقابت‌های جهانی و در حالی که کاروان ورزشی دانشجویان ایران در ترکیه مستقر هستند، شب عید ولایت و اتحاد اسلامی با حال و هوایی معنوی در میان ملی‌پوشان دانشجو گرامی داشته شد.

در این مراسم صمیمانه که با حضور ورزشکاران، مربیان و کادر سرپرستی برگزار شد، دانشجویان با ذکر فضائل امیرالمؤمنین (ع) و مدیحه‌سرایی در وصف ایشان، فضای معنوی و گرمی را در محل اقامت خود به وجود آوردند. این برنامه فرهنگی و معنوی، علاوه بر تجلیل از این مناسبت بزرگ، فرصتی برای تقویت روحیه تیمی و همدلی میان اعضای کاروان فراهم آورد.

این کاروان ورزشی که با هدف کسب افتخارات جهانی اعزام شده است، پس از برگزاری این مراسم معنوی، صبح پنجشنبه مسیر سفر خود را به سوی برزیل ادامه می‌دهند تا نمایندگی شایسته‌ای از نام ایران و جامعه دانشگاهی در میادین رقابت داشته باشند.

گفتنی است مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای ۱۸ تا ۲۳ خرداد به میزبانی کشور برزیل برگزار می‌شود و کاروان میناب ۱۶۸ در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی (پسران) و کاراته کاتا و کومیته (دختران و پسران) در این رویداد حاضر خواهند شد.

برچسب ها: فدراسیون ورزش های دانشگاهی ، مسابقات دانشجویان جهان
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