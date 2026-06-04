باشگاه پرسپولیس قصد دارد با خرید امتیاز تیم دسته اولی بتواند استعداد‌های خود را در آنجا پرورش بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفهباشگاه پرسپولیس قصد دارد که شرایط استفاده از  بازیکنان جوان و مستعد خود را در تیم «ب»فراهم کند تا از این جوانان در آینده در تیم بزرگسال خود استفاده کند. 

براین اساس مدیریت باشگاه پرسپولیس به دنبال خرید امتیاز تیم دسته اولی به نام تیم هوادار است، تا بازیکنان جوان و مستعد خود را در قالب تیم «ب» در لیگ دسته یک پرورش بدهد تا در آینده از آنها بهره برداری کند. 

البته سرپرست باشگاه هوادار هم اذعان کرده است که باشگاه پرسپولیس به دنبال خرید امتیاز این تیم تهرانی در لیگ دسته اول است، اما گویا مالک باشگاه هوادار قصد فروش امتیاز تیمش را ندارد و  با این موضوع مخالفت کرده است. 

به هر حال باید دید باشگاه پرسپولیس که در چند سال گذشته همیشه به دنبال تشکیل تیم «ب» بوده است، این بار می تواند پروژه  خود را به سرانجام برساند یا نه! 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم هوادار تهران
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