باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور، میثم ایران‌نژاد - سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بازار محصولات پتروشیمی اظهار کرد: در حوزه محصولات پتروشیمی، پس از اتفاقاتی که رخ داد و حمله ناجوانمردانه‌ای که به شرکت‌های پتروشیمی صورت گرفت، وقفه‌ای در روند تولید و عرضه ایجاد شده بود.

او افزود: با تلاش جهادی که همکاران و فعالان حوزه پتروشیمی انجام دادند، میزان عرضه‌ها افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش عرضه‌ها، طبیعتاً قیمت‌ها نیز کاهش یافته است.

جهرمی بیان کرد: از سوی وزارت نفت اولویت‌بندی لازم انجام شده است تا مشخص شود کدام پتروشیمی‌ها زودتر در مدار تولید قرار بگیرند؛ به گونه‌ای که هرچه نیاز مردم به محصولات یک پتروشیمی بیشتر باشد، آن واحد در اولویت بالاتری برای بازگشت به تولید قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: ان‌شاءالله با این اقدامات شاهد ایجاد تعادل در بازار محصولات پتروشیمی خواهیم بود.

او تصریح کرد: همچنین تصمیمات مناسبی از سوی مسئولان اتخاذ شده است؛ از جمله موضوع واردات، ممنوعیت صادرات و سایر اقدامات مرتبط که می‌تواند از طریق افزایش عرضه، به کنترل و تنظیم بازار کمک کند.