باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایهگذاری و توسعه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: عملاً ۴۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور وجود دارد و حدود نزدیک به ۴۰۰ مگاوات نیز نیروگاه بادی هستند.
او افزود: مابقی ظرفیت موجود مربوط به نیروگاههای آبی کوچک و سایر اشکال تولید انرژیهای تجدیدپذیر از جمله زیستتوده است.
معاون سرمایهگذاری و توسعه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر کشور ادامه داد: اکنون جمع ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر بر اساس آمار اعلامی ما، ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات است.