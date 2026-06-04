معاون سرمایه‌گذاری ساتبا گفت: اکنون جمع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر اساس آمار اعلامی ما، ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: عملاً ۴۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور وجود دارد و حدود نزدیک به ۴۰۰ مگاوات نیز نیروگاه بادی هستند.

او افزود: مابقی ظرفیت موجود مربوط به نیروگاه‌های آبی کوچک و سایر اشکال تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله زیست‌توده است.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور ادامه داد: اکنون جمع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر اساس آمار اعلامی ما، ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات است.

برچسب ها: نیروگاه بادی ، وزارت نیرو ، ساتبا
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