کارشناس بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاران به جای تصمیم‌گیری هیجانی و خرید صرفاً بر اساس صف‌های خرید، باید برای هر سهم تحلیل جداگانه داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مجید شجاعی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پس از بازگشایی بازار سهام، در یکی دو روز ابتدایی شاهد فشار فروش بودیم، اما پس از آن بازار به تعادل رسید و سپس حدود یک هفته فضای کلی بازار مثبت و همراه با صف‌های خرید بود؛ به‌طوری که در این مدت عمده سهام بازدهی بین ۱۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کردند.

او افزود: علت اصلی این رشد، جاماندگی بازار سهام از تورم و افزایش قیمت‌ها بود؛ چراکه در اقتصاد ایران همزمان با رشد نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت کالاها، شرکت‌های تولیدی فعال در بورس نیز با افزایش درآمد و ارزش ذاتی مواجه می‌شوند و این موضوع باید در قیمت سهام منعکس شود.

شجاعی ادامه داد: در زمان بازگشایی بازار، ارزش دلاری بورس به حدود ۶۹ میلیارد دلار رسیده بود که یکی از پایین‌ترین سطوح در حدود ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شد و همین موضوع نشان‌دهنده ارزندگی بازار است.

به گفته او، در حال حاضر ارزش دلاری بازار به حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار رسیده، اما همچنان در مقایسه با سقف‌های تاریخی که حتی تا حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار نیز رسیده بود، در سطح پایینی قرار دارد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از منظر نسبت قیمت به سود (P/E) نیز بازار در زمان بازگشایی در محدوده ۶ واحدی قرار داشت و اکنون به حدود ۷.۴ رسیده است، در حالی که در برخی دوره‌ها این نسبت بالای ۸ نیز بوده است. همچنین در بسیاری از صنایع، سهام با P/E‌های ۲، ۳ و ۴ همچنان مشاهده می‌شود که این موضوع نیز بیانگر ارزندگی بازار است.

او با اشاره به تورم گفت: بر اساس آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم به عدد بالایی رسیده و این روند همچنان ادامه دارد؛ بنابراین در بلندمدت بازار سهام باید هم‌پای تورم حرکت کند، هرچند این موضوع تضمینی نیست و ممکن است بازار از تورم عقب بماند.

شجاعی در ادامه درباره ریسک‌های بازار اظهار کرد: مهم‌ترین ریسک فعلی بازار، ریسک سیستماتیک ناشی از افزایش تنش‌ها و برخی نااطمینانی‌های اقتصادی است که می‌تواند باعث خروج نقدینگی از بازار شود؛ حتی اگر بازار از نظر بنیادی ارزنده باشد؛ در صورت خروج پول، حتی قیمت‌های ارزنده نیز نمی‌توانند مانع از عدم رشد بازار شوند.

او افزود: بازار سرمایه ایران شامل حدود ۸۰۰ نماد در صنایع مختلف از جمله دارویی، غذایی، سیمان، خدماتی، تکنولوژی و حتی شرکت‌های نوآور است و همین تنوع باعث شده بورس در شرایط مختلف تا حد زیادی تاب‌آور باشد؛ به‌طوری که حتی در دوره‌های بحرانی نیز برخی صنایع مانند دارویی و غذایی رشد داشته‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان توصیه کرد: سرمایه‌گذاران به جای تصمیم‌گیری هیجانی و خرید صرفاً بر اساس صف‌های خرید، باید برای هر سهم تحلیل جداگانه داشته باشند. همچنین استفاده از ابزار‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بخشی (دارویی، سیمانی، خودرویی و…) و سبدگردانی اختصاصی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. 

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
شمار مشتریان بازار مالی بورس کالا به ۲.۲ میلیون نفر رسید
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد ۴۴ هزار واحدی شاخص بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
با افزایش عرضه در بورس کالا، قیمت محصولات پتروشیمی کاهش یافت+ فیلم
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
شرایط نرمال با ترسالی متفاوت است/ ۳۵ میلیون ایرانی در مناطق کم‌بارش
بازار سهام همچنان ارزنده؛ رشد ۱۰ تا ۳۰ درصدی سهام پس از بازگشایی/ سهامداران هیجانی تصمیم‌گیری نکنند
تعلل بانک مرکزی در تأمین اعتبار موردنیاز برای پرداخت وام اشتغال
از ظرفیت ۵۲۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر سهم نیروگاه‌های بادی ۴۰۰ مگاوات است
آخرین اخبار
بازار سهام همچنان ارزنده؛ رشد ۱۰ تا ۳۰ درصدی سهام پس از بازگشایی/ سهامداران هیجانی تصمیم‌گیری نکنند
از ظرفیت ۵۲۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر سهم نیروگاه‌های بادی ۴۰۰ مگاوات است
تعلل بانک مرکزی در تأمین اعتبار موردنیاز برای پرداخت وام اشتغال
با افزایش عرضه در بورس کالا، قیمت محصولات پتروشیمی کاهش یافت+ فیلم
شرایط نرمال با ترسالی متفاوت است/ ۳۵ میلیون ایرانی در مناطق کم‌بارش
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند