باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مجید شجاعی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پس از بازگشایی بازار سهام، در یکی دو روز ابتدایی شاهد فشار فروش بودیم، اما پس از آن بازار به تعادل رسید و سپس حدود یک هفته فضای کلی بازار مثبت و همراه با صفهای خرید بود؛ بهطوری که در این مدت عمده سهام بازدهی بین ۱۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کردند.
او افزود: علت اصلی این رشد، جاماندگی بازار سهام از تورم و افزایش قیمتها بود؛ چراکه در اقتصاد ایران همزمان با رشد نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت کالاها، شرکتهای تولیدی فعال در بورس نیز با افزایش درآمد و ارزش ذاتی مواجه میشوند و این موضوع باید در قیمت سهام منعکس شود.
شجاعی ادامه داد: در زمان بازگشایی بازار، ارزش دلاری بورس به حدود ۶۹ میلیارد دلار رسیده بود که یکی از پایینترین سطوح در حدود ۱۰ سال اخیر محسوب میشد و همین موضوع نشاندهنده ارزندگی بازار است.
به گفته او، در حال حاضر ارزش دلاری بازار به حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار رسیده، اما همچنان در مقایسه با سقفهای تاریخی که حتی تا حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار نیز رسیده بود، در سطح پایینی قرار دارد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از منظر نسبت قیمت به سود (P/E) نیز بازار در زمان بازگشایی در محدوده ۶ واحدی قرار داشت و اکنون به حدود ۷.۴ رسیده است، در حالی که در برخی دورهها این نسبت بالای ۸ نیز بوده است. همچنین در بسیاری از صنایع، سهام با P/Eهای ۲، ۳ و ۴ همچنان مشاهده میشود که این موضوع نیز بیانگر ارزندگی بازار است.
او با اشاره به تورم گفت: بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم به عدد بالایی رسیده و این روند همچنان ادامه دارد؛ بنابراین در بلندمدت بازار سهام باید همپای تورم حرکت کند، هرچند این موضوع تضمینی نیست و ممکن است بازار از تورم عقب بماند.
شجاعی در ادامه درباره ریسکهای بازار اظهار کرد: مهمترین ریسک فعلی بازار، ریسک سیستماتیک ناشی از افزایش تنشها و برخی نااطمینانیهای اقتصادی است که میتواند باعث خروج نقدینگی از بازار شود؛ حتی اگر بازار از نظر بنیادی ارزنده باشد؛ در صورت خروج پول، حتی قیمتهای ارزنده نیز نمیتوانند مانع از عدم رشد بازار شوند.
او افزود: بازار سرمایه ایران شامل حدود ۸۰۰ نماد در صنایع مختلف از جمله دارویی، غذایی، سیمان، خدماتی، تکنولوژی و حتی شرکتهای نوآور است و همین تنوع باعث شده بورس در شرایط مختلف تا حد زیادی تابآور باشد؛ بهطوری که حتی در دورههای بحرانی نیز برخی صنایع مانند دارویی و غذایی رشد داشتهاند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان توصیه کرد: سرمایهگذاران به جای تصمیمگیری هیجانی و خرید صرفاً بر اساس صفهای خرید، باید برای هر سهم تحلیل جداگانه داشته باشند. همچنین استفاده از ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم مانند صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای بخشی (دارویی، سیمانی، خودرویی و…) و سبدگردانی اختصاصی میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد.