باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از منزل امام خمینی (ره) در شهرستان خمین

فرماندار شهرستان خمین در خصوص منزل امام خمینی (ره) در شهرستان خمین صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید براتی زاده، فرماندار شهرستان خمین با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد منزل امام خمینی (ره) در شهرستان خمین توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
تصاویری از منزل امام خمینی (ره) در شهرستان خمین
young journalists club

تشییع پیکر پلیس شهید در خمین

تصاویری از منزل امام خمینی (ره) در شهرستان خمین
young journalists club

خمین مهیای سوگ پیر خمین

تصاویری از منزل امام خمینی (ره) در شهرستان خمین
young journalists club

بخش عمده بیکاران خمین فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۲۵۴۳

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
قصاص یک تروریست + فیلم
۱۴۲۰

قصاص یک تروریست + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) + فیلم
۹۶۲

روایت رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تخته گاز پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی بر فراز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه + فیلم
۹۶۰

تخته گاز پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی بر فراز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نقاره‌نوازی خادمان امام رضا (ع) در شب عید غدیر + فیلم
۹۰۴

نقاره‌نوازی خادمان امام رضا (ع) در شب عید غدیر + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha