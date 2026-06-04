شهروندخبرنگار ما به مناسبت عید سعید غدیر خم و در بیعت با علمدار سوم انقلاب فیلمی از برپایی کاروان خودرویی در شهرستان اندیمشک استان خوزستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با عید سعید غدیر خم حرکت کاروان خودرویی و موتوری مردم انقلابی شهرستان اندیمشک استان خوزستان به مناسبت عیدغدیر و در بیعت با علمدار سوم انقلاب از گلزار شهدای اندیمشک به سمت مناطق مختلف شهر و مسجد محبان اهلبیت (ع) کوی لور شمالی با حضور گسترده و پرشور مردم انقلابی این شهرستان برگزار شد. در این مراسم محبان اهل عصمت و طهارت ایستگاههای صلواتی برپا شده در نقاط مختلف شهر از شرکتکنندگان در این کاروان پذیرایی کردند.
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منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان
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