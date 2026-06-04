باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) تاکید کرد: آیین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امسال با شعار محوری «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبری» و با حضور پرشور و منسجم مردم برگزار می‌شود.

حسین ساجدی‌نیا با ابلاغ دستورالعملی جامع به همه استانداران سراسر کشور، نقشه راه و اهم وظایف استان‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های ویژه ۱۴ و ۱۵ خرداد را ترسیم کرد.

وی در این ابلاغیه ضمن تأکید بر لزوم زنده نگه‌داشتن یاد و سیره امام راحل در همه سطوح جامعه، دستور فعال‌سازی فوری ستاد‌های استانی و شهرستانی را صادر کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از همه استانداران و فرمانداران خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، زمینه‌ی برگزاری مراسمی شایسته و در شأن امام راحل را در همه استان‌ها، شهرستانها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور فراهم آورند تا روح تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب در سراسر ایران اسلامی جاری شود.

در این بخشنامه نصریح شده؛ نقطه عطف برنامه‌های امسال، قرائت پیام راهبردی و تبیین‌گر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) خواهد بود. این پیام که نقش «نقشه راه» را برای امت انقلابی ایفا می‌کند، در مراسم اصلی و همه تجمعات استانی به عنوان سرفصل برنامه‌ها مورد توجه و تبیین قرار خواهد گرفت.

در بخش دیگری از این ابلاغیه به تدابیر ویژه برای زائران مرقد مطهر اشاره شده و آمده است: هماهنگی‌های دقیق و منسجمی با نهاد‌های انتظامی، امنیتی، امدادی و دستگاه‌های خدماتی صورت گرفته است تا امنیت کامل و رفاه زوار عزیزی که از اقصی نقاط کشور به تهران سفر می‌کنند، تأمین شود.

این ابلاغیه می‌افزاید، تمهیدات لازم برای ایمنی، تسهیل در تردد و ارائه خدمات بهداشتی و رفاهی در حریم حرم مطهر اندیشیده شده است و همه دستگاه‌های اجرایی موظفند با حداکثر توان، فضای معنوی و امنی را برای حضور گسترده عاشقان امام خمینی (ره) فراهم آورند.

ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) از عموم مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی دعوت کرده تا با حضور پرشور در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های امام راحل و بیعت با رهبری نظام به نمایش بگذارند.