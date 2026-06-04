باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جایگاه خالی امام شهید در سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) + فیلم

عکس رهبر شهید انقلاب در جایگاه سخنران حرم امام خمینی (ره) قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صندلی خالی مزین به عکس رهبر شهید انقلاب در جایگاه سخنران حرم امام خمینی(ره) حال و هوای دیگری به شبستان حرم داده است.

 

 

 

مطالب مرتبط
جایگاه خالی امام شهید در سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) + فیلم
young journalists club

امام حسن عسکری(ع) الگویی بی‌همتا برای جوانان هستند +پوستر

جایگاه خالی امام شهید در سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) + فیلم
young journalists club

رهبر انقلاب: شهادت، نعمت و هدیه‌ی خداست

جایگاه خالی امام شهید در سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) + فیلم
young journalists club

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت برجسته امام حسن عسکری(ع) +فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۲۵۴۳

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
قصاص یک تروریست + فیلم
۱۴۲۰

قصاص یک تروریست + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) + فیلم
۹۶۲

روایت رهبر شهید انقلاب از آخرین دیدارشان با امام خمینی (ره) + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تخته گاز پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی بر فراز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه + فیلم
۹۶۰

تخته گاز پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی بر فراز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نقاره‌نوازی خادمان امام رضا (ع) در شب عید غدیر + فیلم
۹۰۴

نقاره‌نوازی خادمان امام رضا (ع) در شب عید غدیر + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha