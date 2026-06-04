هنرمند ارومیه ای موفق به کسب نخستین مقام هفتمین جشتنواره ملی آواها و نواهای رضوی استان گلستان شد 

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - هادی سعیدی فر رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت : هفتمین جشنواره ملی آواها و نواهای رضوی با شرکت ۱۸۰ هنرمند برجسته از ۱۱ استان کشور در گرگان برگزار شد و در پایان هنرمند ارومیه ای «عاشیق ذکریا ملکی» رتبه نخست جشنواره را به دست آورد.

وی یادآور شد: این جشنواره روزهای دهم ،یازدهم و دوازدهم خرداد ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد و در مدت برگزاری آن هنرمندان برجسته کشور در حوزه آواها و نواهای رضوی و نغمات دینی، آثار هنری و قرآنی خود را اجرا کردند.

برچسب ها: کسب رتبه نخست کشوری ، جشنواره موسیقی
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