شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری همایش خانوادگی تجدید بیعت با ولایت در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز هجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجری، در تقویم ما مسلمانان روز عید سعید غدیر خم به ثبت رسید. در این روز خجسته کوچه و خیابان‌های شهر را آذین بندی می‌کنند و مراسم شادمانی برگزار می‌کنند. به همین مناسبت همایش خانوادگی تجدید بیعت با ولایت در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

این مراسم با اجرای پرده‌خوانی غدیر توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای پاکدل، با سخنرانی حاج اقا داوری ریاست اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، اجرای گروه سرود نجم الهدی زرنق همراه بود.

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منبع:محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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