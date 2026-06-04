تشدید اختلافات میان گروهک تروریستی منافقین و جریان‌های سلطنت‌طلب، به انتشار روایت‌هایی منجر شده که بخشی از واقعیت زندان‌ها و برخورد‌های امنیتی دوران پهلوی را از زبان مخالفان آن دوره بازگو می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تشدید اختلافات میان گروهک تروریستی منافقین و جریان‌های سلطنت‌طلب در ماه‌های اخیر، به انتشار اسناد، روایت‌ها و افشاگری‌های متقابل علیه یکدیگر منجر شده است. در تازه‌ترین نمونه، رسانه‌های وابسته به منافقین ویدئویی از اکبر معینی عضو گروهک تروریستی منافقین منتشر کرده‌اند که در آن از بازداشت و شکنجه خود در دوران حکومت پهلوی سخن می‌گوید.

معینی در این ویدئو می‌گوید که در سن ۱۵ سالگی توسط ساواک بازداشت شده و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته است. این عضو گروهک منافقین با تشریح آنچه در بازجویی‌ها بر وی گذشته، می‌گوید: «من فقط ۱۵ سال داشتم که توسط ساواک دستگیر شدم.»

وی در ادامه با اشاره به شیوه‌های برخورد مأموران ساواک با خود می‌افزاید: «سوزن می‌آوردند و زیر ناخن‌هایم فرو می‌کردند. همزمان کابل می‌زدند، با هیتر برقی حرارت می‌دادند و با شوک الکتریکی بدنم را متشنج می‌کردند.»

معینی تأکید می‌کند که در زمان بازداشت، فعالیت مسلحانه یا اقدام خشونت‌آمیز نداشته و اتهام او صرفاً پخش اعلامیه علیه سیاست‌های حکومت پهلوی بوده است. به گفته او: «وقتی از ساواک صحبت می‌کنیم، بحث این نیست که مثلاً فردی فعالیت تروریستی یا مسلحانه داشته باشد. جرم و اتهام من پخش اعلامیه در رابطه با انقلاب سفید شاه و ملت بود.»

‌ساواک با نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور، که از سفند ۱۳۳۵ تا بهمن ۱۳۵۷ فعالیت داشت، مهم‌ترین نهاد امنیتی و اطلاعاتی پهلوی بود که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ توسط آمریکا تاسیس و قانون آن در مجلس سنا و مجلس شورای ملی، تصویب شد.

هدف اصلی تشکیل ساواک تامین امنیت و حفظ ثبات رژیم پهلوی بود. از اهداف دیگر تشکیل ساواک می‌توان به مقابله با کمونیسم، سرکوب گروه‌های مخالف حکومت شاه، حفظ استعمار در ایران و خاورمیانه و نیز حفظ منافع دربار و سرمایه‌داران و اشاعه فرهنگ استعماری و سرکوب فرهنگ انقلابی ضد امپریالیستی اشاره کرد.

منبع: فارس

برچسب ها: دانش آموز ، ساواک ، انقلاب اسلامی
خبرهای مرتبط
خاطرات یک انقلابی از بند ساواک
فرمانده‌ای که پسرخاله صدام را اسیر کرده بود
ماجرای دعوای ساختگی در بازار تهران از زبان «محمدرضا باهنر»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آزمون بازدارندگی؛ دشمن تا کجا پیش می‌رود؟
تبعید به نجف، برگی تازه در روایت مرجعیت امام گشود
ترکمن‌ها ماه عسل کجا می‌روند؟
نامی که در آسمان تکرار شد؛ روایت آیات قرآن از امیرالمومنین
۳۷ سال بعد؛ مکتبی که هنوز فرمانده تربیت می‌کند
غدیر؛ روزی که خورشید بر شانه‌های تاریخ ایستاد
زخم جنگ رمضان بر نخستین دروازه آسمان ایران
روایت شکنجه یک دانش‌آموز توسط ساواک
آخرین اخبار
روایت شکنجه یک دانش‌آموز توسط ساواک
زخم جنگ رمضان بر نخستین دروازه آسمان ایران
ترکمن‌ها ماه عسل کجا می‌روند؟
۳۷ سال بعد؛ مکتبی که هنوز فرمانده تربیت می‌کند
غدیر؛ روزی که خورشید بر شانه‌های تاریخ ایستاد
آزمون بازدارندگی؛ دشمن تا کجا پیش می‌رود؟
نامی که در آسمان تکرار شد؛ روایت آیات قرآن از امیرالمومنین
تبعید به نجف، برگی تازه در روایت مرجعیت امام گشود
چرا طرح «خلع سلاح حماس» محکوم به شکست است؟
مدرکی از تسلط ایران بر تنگه هرمز در دو هزار سال پیش
چگونه از خون‌دماغ‌های تابستانی پیشگیری کنیم؟