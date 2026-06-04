باشگاه خبرنگاران جوان - تشدید اختلافات میان گروهک تروریستی منافقین و جریان‌های سلطنت‌طلب در ماه‌های اخیر، به انتشار اسناد، روایت‌ها و افشاگری‌های متقابل علیه یکدیگر منجر شده است. در تازه‌ترین نمونه، رسانه‌های وابسته به منافقین ویدئویی از اکبر معینی عضو گروهک تروریستی منافقین منتشر کرده‌اند که در آن از بازداشت و شکنجه خود در دوران حکومت پهلوی سخن می‌گوید.

معینی در این ویدئو می‌گوید که در سن ۱۵ سالگی توسط ساواک بازداشت شده و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته است. این عضو گروهک منافقین با تشریح آنچه در بازجویی‌ها بر وی گذشته، می‌گوید: «من فقط ۱۵ سال داشتم که توسط ساواک دستگیر شدم.»

وی در ادامه با اشاره به شیوه‌های برخورد مأموران ساواک با خود می‌افزاید: «سوزن می‌آوردند و زیر ناخن‌هایم فرو می‌کردند. همزمان کابل می‌زدند، با هیتر برقی حرارت می‌دادند و با شوک الکتریکی بدنم را متشنج می‌کردند.»

معینی تأکید می‌کند که در زمان بازداشت، فعالیت مسلحانه یا اقدام خشونت‌آمیز نداشته و اتهام او صرفاً پخش اعلامیه علیه سیاست‌های حکومت پهلوی بوده است. به گفته او: «وقتی از ساواک صحبت می‌کنیم، بحث این نیست که مثلاً فردی فعالیت تروریستی یا مسلحانه داشته باشد. جرم و اتهام من پخش اعلامیه در رابطه با انقلاب سفید شاه و ملت بود.»

‌ساواک با نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور، که از سفند ۱۳۳۵ تا بهمن ۱۳۵۷ فعالیت داشت، مهم‌ترین نهاد امنیتی و اطلاعاتی پهلوی بود که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ توسط آمریکا تاسیس و قانون آن در مجلس سنا و مجلس شورای ملی، تصویب شد.

هدف اصلی تشکیل ساواک تامین امنیت و حفظ ثبات رژیم پهلوی بود. از اهداف دیگر تشکیل ساواک می‌توان به مقابله با کمونیسم، سرکوب گروه‌های مخالف حکومت شاه، حفظ استعمار در ایران و خاورمیانه و نیز حفظ منافع دربار و سرمایه‌داران و اشاعه فرهنگ استعماری و سرکوب فرهنگ انقلابی ضد امپریالیستی اشاره کرد.

منبع: فارس