باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه حیدری مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قم، با اشاره به اهمیت حمایت از خانوادهها و تسهیل فرزندآوری اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف کمک به زوجهای نابارور در مسیر درمان، امکان ثبتنام برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه درمان ناباروری فراهم شده است.
وی افزود: این تسهیلات با مشارکت خیرین و با نیت حمایت از درمان ناباروری تأمین شده و متقاضیان واجد شرایط میتوانند از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه تا ساعت ۲۰ روز شنبه ۱۶ خردادماه نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم تصریح کرد: تمامی وامها به صورت قرضالحسنه پرداخت میشود و مبلغ تسهیلات متناسب با شرایط متقاضیان تا سقف ۶۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین این تسهیلات صرفاً برای هزینههای درمان ناباروری اختصاص یافته و استفاده از آن در موارد دیگر شرعاً و اخلاقاً مجاز نیست.
حیدری با دعوت از زوجهای واجد شرایط برای بهرهمندی از این فرصت حمایتی خاطرنشان کرد: متقاضیان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند.
شرایط اصلی ثبتنام شامل نداشتن فرزند، قرار داشتن سن خانم در بازه تعیینشده و سپری شدن حداقل مدت مشخصی از زمان ازدواج بر اساس شرایط اعلامی است.
لازم به ذکر است سامانه فقط هجدهم هر ماه قمری به مناسبت ۱۸ ذالحجه و روز عید غدیر برای ثبت نام باز خواهد شد.
لینک ثبت نام به نشانی https://a.khadije.ir/ghadir?f=۱ است.
منبع:روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم