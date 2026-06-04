باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز حج پزشکی هلال احمر تازهترین گزارش از وضعیت سلامت زائران ایرانی در مکه مکرمه و مدینه منوره را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، با وجود ازدحام جمعیت در روزهای پس از ایام تشریق، وضعیت کلی سلامت حجاج «مطلوب و قابل قبول» ارزیابی شده است.
جزئیات آماری خدمات درمانی
از ابتدای عملیات حج ۱۴۰۵ تاامروز، مجموعاً ۱۸۲ هزار و ۴۳۴ مورد خدمت سلامتمحور به زائران ارائه شده است که شامل ویزیت عمومی: ۶۷ هزار و ۶۴۸ مورد (که بیش از ۲۲۰۰ مورد آن در ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است)، ویزیتهای تخصصی و فوقتخصصی: ۱۹ هزار و ۹۶۶ مورد، خدمات پرستاری: ۲۴ هزار و ۷۳۱ مورد و نسخ دارویی: بالغ بر ۷۰ هزار و ۹۰ مورد بوده است.
در شبانهروز گذشته، ۶ هزار و ۲۴۰ خدمت در مرکز درمانی اصلی و درمانگاههای مستقر در هتلها ارائه شده که نشاندهنده تداوم فعالیت شبانهروزی کادر درمان است.
در بخش خدمات بیمارستانی، نیز تاکنون ۲۵۰ مورد اعزام به بیمارستانهای عربستان انجام شده که از این تعداد، درحال حاضر، ۸ زائر ایرانی تحت مراقبت هستند و متأسفانه تا این لحظه، آمار فوتیهای زائران ایرانی ۵ نفر گزارش شده است.
یکی از اقدامات شاخص در روزهای اخیر، تعامل با سازمان حج و شرکت هواپیمایی ایرانایر برای بازگشت زودهنگام بیماران با شرایط خاص است. تاکنون ۲۵ بیمار که ادامه حضورشان در عربستان ممکن بود روند بهبود را با اختلال مواجه کند، در اولویت پروازهای بازگشت قرار گرفته و به همراه شماری از همراهان خود راهی میهن شدهاند. این روند برای سایر موارد مشابه نیز با نظارت پزشکان ادامه خواهد داشت.