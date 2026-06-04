مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از ارائه بیش از ۱۸۲ هزار خدمت درمانی و پرستاری به زائران ایرانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز حج پزشکی هلال احمر تازه‌ترین گزارش از وضعیت سلامت زائران ایرانی در مکه مکرمه و مدینه منوره را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، با وجود ازدحام جمعیت در روز‌های پس از ایام تشریق، وضعیت کلی سلامت حجاج «مطلوب و قابل قبول» ارزیابی شده است.

جزئیات آماری خدمات درمانی

از ابتدای عملیات حج ۱۴۰۵ تاامروز، مجموعاً ۱۸۲ هزار و ۴۳۴ مورد خدمت سلامت‌محور به زائران ارائه شده است که شامل ویزیت عمومی: ۶۷ هزار و ۶۴۸ مورد (که بیش از ۲۲۰۰ مورد آن در ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است)، ویزیت‌های تخصصی و فوق‌تخصصی: ۱۹ هزار و ۹۶۶ مورد، خدمات پرستاری: ۲۴ هزار و ۷۳۱ مورد و نسخ دارویی: بالغ بر ۷۰ هزار و ۹۰ مورد بوده است.

در شبانه‌روز گذشته، ۶ هزار و ۲۴۰ خدمت در مرکز درمانی اصلی و درمانگاه‌های مستقر در هتل‌ها ارائه شده که نشان‌دهنده تداوم فعالیت شبانه‌روزی کادر درمان است.

در بخش خدمات بیمارستانی، نیز تاکنون ۲۵۰ مورد اعزام به بیمارستان‌های عربستان انجام شده که از این تعداد، درحال حاضر، ۸ زائر ایرانی تحت مراقبت هستند و متأسفانه تا این لحظه، آمار فوتی‌های زائران ایرانی ۵ نفر گزارش شده است.

یکی از اقدامات شاخص در روز‌های اخیر، تعامل با سازمان حج و شرکت هواپیمایی ایران‌ایر برای بازگشت زودهنگام بیماران با شرایط خاص است. تاکنون ۲۵ بیمار که ادامه حضورشان در عربستان ممکن بود روند بهبود را با اختلال مواجه کند، در اولویت پرواز‌های بازگشت قرار گرفته و به همراه شماری از همراهان خود راهی میهن شده‌اند. این روند برای سایر موارد مشابه نیز با نظارت پزشکان ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: مرکز پزشکی هلال احمر ، حجاج ایرانی
خبرهای مرتبط
افزایش خطر مارگزیدگی در فصل گرما/ مردم از رفتار‌های پرخطر در طبیعت پرهیز کنند
ارائه بیش از ۱۴۲ هزار خدمت درمانی به حجاج ایرانی در سرزمین وحی
امدادرسانی هلال‌احمر به بیش از ۷۰۰ مصدوم در ۷۲ ساعت اخیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از فردا آغاز می‌شود
شهادت مامور کلانتری باغ فیض تهران/ دستگیری قاتلان
خدمات‌رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مراسم جشن ۱۰ کیلومتری عید سعید غدیر
بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال
سقوط باندی که در تاریکی و ترافیک موبایل می‌قاپیدند/ بازخوانی پرونده ۵۰ فقره سرقت در شمال تهران
اژه‌ای: غدیر امسال، غدیر حماسه و انتقام است
محسنی اژه‌ای: خدمت به مردم عمل به وصیت امامین انقلاب است
بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
احکام جدید بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از ابتدای هفته قابل دریافت است
ارائه بیش از ۱۸۲ هزار خدمت پزشکی به حجاج ایرانی
آخرین اخبار
ارائه بیش از ۱۸۲ هزار خدمت پزشکی به حجاج ایرانی
احکام جدید بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از ابتدای هفته قابل دریافت است
منع انجام همدردی در روابط میان دوستان صمیمی + فیلم
ارائه بیش از ۱۸۲ هزار خدمت پزشکی به حجاج ایرانی
سقوط باندی که در تاریکی و ترافیک موبایل می‌قاپیدند/ بازخوانی پرونده ۵۰ فقره سرقت در شمال تهران
محسنی اژه‌ای: خدمت به مردم عمل به وصیت امامین انقلاب است
شهادت مامور کلانتری باغ فیض تهران/ دستگیری قاتلان
بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
اژه‌ای: غدیر امسال، غدیر حماسه و انتقام است
مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از فردا آغاز می‌شود
بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال
خدمات‌رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مراسم جشن ۱۰ کیلومتری عید سعید غدیر
زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
جزئیات برنامه‌های ‌‌مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی غدیر
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان