مقامات رژیم اسرائیل به توافق با لبنان که منجر به آتش‌بس در این کشور شد، اعتراض و نتانیاهو را بازخواست کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل، روز پنجشنبه از «توافق آتش‌بس مشروط با لبنان که با میانجیگری واشنگتن حاصل شد» انتقاد و تاکید کرد که این یک «اشتباه بزرگ» است.

بن‌گویر در پلتفرم ایکس نوشت که «آتش‌بس با لبنان یک اشتباه بزرگ است»، مشاوران بنیامین نتانیاهو «او را به سمت انتخاب‌های اشتباه سوق می‌دهند».

بر اساس بیانیه مشترکی که در پایان مذاکرات برگزار شده در واشنگتن منتشر شد، لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل روز چهارشنبه به توافق آتش‌بس دست یافتند که مشروط به «توقف کامل آتش‌بس توسط حزب‌الله و تخلیه تمام عناصر آن از منطقه جنوب رودخانه لیتانی» است.

بن گویر استدلال کرد که این توافق «غیرقابل اجرا» است و ادعا کرد که «دولت لبنان قابل اعتماد نیست».

او افزود: «حزب‌الله منطقه جنوب رودخانه لیتانی را ترک نکرده است و ارتش لبنان هیچ ابزاری برای اجرای آن ندارد. دولت لبنان شریک حزب‌الله است.»

او همچنین از نتانیاهو انتقاد کرد و او را متهم کرد که برای رسیدن به توافق، تسلیم فشار‌های آمریکا شده است.

او در پست خود نوشت: «نخست‌وزیر باید به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گفت ما شما را دوست داریم و قدردان شما هستیم، اما اسرائیل دارای حاکمیت و استقلال است.»

به همین ترتیب، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل خانه ما، به آتش‌بس با لبنان حمله و ادعا کرد که این آتش‌بس «یک مهلت موقت برای حزب‌الله جهت تجدید قوا و تقویت نیروهایش است.»

به گفته او، این «آتش‌بس نیست»، بلکه «بازگشت به مفهومی است که منجر به وقایع ۷ اکتبر شد.»

لیبرمن افزود که «باید اقداماتی برای دستیابی به یک راه‌حل نظامی و از بین بردن این سازمان انجام شود».

منبع: المیادین

برچسب ها: آتش‌بس در لبنان ، حمله به لبنان ، حزب الله لبنان
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